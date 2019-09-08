У Росії та анексованому нею Криму проходять місцеві вибори

У Росії 8 вересня проходить єдиний день голосування або близько 6 тисяч виборів різного рівня – обираються нові губернатори, депутати законодавчих зборів, мери.

Передвиборча кампанія позначилася численними акціями протесту, зокрема в столиці Росії Москві, де чиновники міського виборчкому заборонили балотуватися в Москміськдуму незалежним кандидатам. Це, у свою чергу, викликало масові протести, що тривали останні тижні перед виборами.

Крім того, сьогодні «голосування» до російського парламенту Криму і в місцеві органи влади проходить і на території анексованого Росією півострова. Як повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на місцеві ресурси, на півострові працюватиме понад 1200 виборчих дільниць. За повідомленнями, у «голосуванні» до парламенту Криму беруть участь 535 кандидатів, що представляють такі політсили як ЛДПР, «Партія пенсіонерів», КПРФ, «Патриоты России», «Справедливая Россия», Комуністична партія «Коммунисты России», «Единая Россия» і «Родина». На вибори до місцевих органів влади зареєстровано 5584 кандидатів.

Прокуратура Автономної Республіки Крим закликала жителів півострова не брати участь в російських виборах в анексованому Криму і Севастополі.

«Так звані вибори депутатів кримського парламенту і місцевих рад, які країна-агресор проводить сьогодні, 8 вересня 2019 року, на тимчасово окупованій півострові не визнаються законними в Україні, ЄС, США і низці інших країн світу», – йдеться в телеграм-каналі прокуратури.

Офіційний Київ та країни Заходу неодноразово заявляли, що не визнають законності проведення Росією будь-яких виборів в анексованому Криму.