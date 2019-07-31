У Росії опозиціонери планують два нові протести після масових затримань 27 липня

У Росії незалежні кандидати на виборах у Московську міську думу закликають своїх прихильників вийти на мирний мітинг у Москві 3 і 10 серпня.

Зокрема, незареєстрована кандидатка Олена Русакова подала заявку на проведення акції протесту 10 серпня, інша кандидатка Любов Соболь написала у фейсбуці, що опозиціонери готуються «до масового, мирного, але регулярного протесту».

Раніше опозиційні кандидати заявили, що вийдуть на акцію протесту і 3 серпня. Заявку на її проведення на Луб’янській площі подали члени Лібертаріанської партії. Московська мерія узгодила мітинг, але на проспекті Сахарова. Організатори не захотіли проводити свою акцію там.

Мерія Москви після цього офіційно попередила партію про відповідальність у разі проведення несанкціонованої акції в іншому місці. А генпрокурор Росії Юрій Чайка доручив вжити «ефективні заходи» для припинення «несанкціонованих акцій та інших порушень закону в період підготовки до виборів».

Слідчий комітет Росії 30 липня порушив кримінальну справу про масові заворушення після протестної акції 27 липня в центрі Москви, що, зокрема, передбачає позбавлення волі на термін до 15 років.

У двох учасників мітингу пройшли обшуки. За даними джерела російського державного агентства новин ТАСС, обшуки проводять співробітники служби із захисту конституційного ладу і боротьби з тероризмом ФСБ Росії, співробітники Головного управління з протидії екстремізму і Центру «Е».

Слідчий комітет 30 липня порушив кримінальну справу про масові заворушення після протестної акції 27 липня в центрі Москви. Ця стаття, зокрема, передбачає позбавлення волі на термін до 15 років.

У Москві 27 липня відбулася акція протесту з вимогою допустити до виборів у Московську міську думу понад 20 незалежних кандидатів. Протести жорстоко розігнали співробітники поліції і Росгвардії, затримали більше ніж 1300 людей, багатьох побили.

Після протестів 27 липня Слідчий комітет також порушив три кримінальні справи.

На 30 липня в судах було зареєстровано 278 адміністративних матеріалів. За 61 із них винесли рішення про адміністративний арешт, по 161 – про штраф.