У Росії порушили справу про масові заворушення через протести в Москві

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про масові заворушення після акції протесту 27 липня в Москві, повідомив 30 липня сайт московського управління відомства.

«Група осіб напередодні проведення несанкціонованої акції неодноразово розміщувала в мережі Інтернет заклики взяти в ній участь, свідомо допускаючи, що дані дії можуть спровокувати масові заворушення», – заявили у Слідчому комітеті.

Справа порушена за трьома статтями: про організацію масових заворушень (покарання – до 15 років позбавлення волі), про участь у них (до восьми років) і про заклики до них (до двох років позбавлення волі).

27 липня в російській столиці відбулася несанкціонована акція за допуск незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу. За даними правозахисників, на акції силовики затримали 1373 людини, понад 200 з них провели дві ночі у відділеннях. Понад 70 учасників протесту отримали травми після застосування сили співробітниками правоохоронних органів.

Московські суди продовжують арештовувати учасників акції за участь у несанкціонованому заході. Під арештом перебуває більшість кандидатів у Московську міську думу, які закликали взяти участь в акції.

Удень 30 липня «масовими заворушеннями» назвав акцію протесту мер Москви Сергій Собянін. Він виправдав застосування сили. Одночасно мерія відмовила в узгодженні нової акції опозиції на 3 серпня. Після суботньої акції порушені також три кримінальні справи про напад на співробітників силових органів.