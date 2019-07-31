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31 Липень 2019, Київ 11:08
Новини | Міжнародні

Поліція Росії прийшла з обшуками до учасників мітингу 27 липня

Поліція затримує людей під час акції в центрі Москви, Росія, 27 липня 2019 року

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У двох учасників мітингу 27 липня в столиці Росії Москві проходять обшуки, повідомляє правозахисне видання «ОВД-Инфо», посилаючись на адвоката й учасників акції.

Зокрема, у керівника руху «Лівий блок» Василя Кузьміна пройшов обшук у справі про організацію масових заворушень. По закінченню обшуку Кузьміна відвезли в слідчий комітет, але пізніше відпустили. Його комп’ютер вилучили. Кузьмін проходить у справі свідком.

Обшуки також пройшли у квартирі батьків, а також у власній квартирі учасника акції Сергія Фоміна. Із квартири батьків слідчі нічого не вилучили.

Слідчий комітет 30 липня порушив кримінальну справу про масові заворушення після протестної акції 27 липня в центрі Москви. Ця стаття, зокрема, передбачає позбавлення волі на термін до 15 років.

Затримання та побиття в центрі Москви у 15 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Затримання та побиття в центрі Москви у 15 фото

У Москві 27 липня відбулася акція протесту з вимогою допустити до виборів у Московську міську думу понад 20 незалежних кандидатів. Протести жорстоко розігнали співробітники поліції і Росгвардії, затримали більше ніж 1300 людей, багатьох побили.

Після протестів 27 липня Слідчий комітет також порушив три кримінальні справи.

На 30 липня в судах було зареєстровано 278 адміністративних матеріалів. За 61 із них винесли рішення про адміністративний арешт, по 161 – про штраф.

Наслідки масового побиття на мітингу в Москві – відео
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Наслідки масового побиття на мітингу в Москві – відео

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