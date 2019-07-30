Росія: проти учасників протесту 27 липня порушили ще дві кримінальні справи

Слідчий комітет Росії порушив ще дві кримінальні справи за фактами нападу на членів Росгвардії під час протестів у Москві 27 липня, повідомляє російське державне новинне агентство ТАСС, посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

«Одна – за фактом розпилення перцевого газу, в результаті чого постраждали два бійці Росгвардії. Приводом до порушення другої справи стало кидання фрагмента бордюрного каменю у бік військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

Напередодні Міщанський районний суд заарештував до 27 вересня одного із затриманих на акції Євгенія Коваленка. Його звинувачують в тому, що він кинув сміттєвий бак у бік співробітника ОМОНу. Коваленку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

На 30 липня в судах було зареєстровано 278 адміністративних матеріалів. За 61 із них винесені рішення про адміністративний арешт, по 161 – про штраф, повідомила російському агентству «Інтерфакс» речниця Московського міськсуду Уляна Солопова.