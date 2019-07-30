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30 Липень 2019, Київ 16:53
Новини | Міжнародні

Росія: проти учасників протесту 27 липня порушили ще дві кримінальні справи

За даними правозахисників, на акції 27 липня поліція Росії і Росгвардія затримали 1373 людей

Слідчий комітет Росії порушив ще дві кримінальні справи за фактами нападу на членів Росгвардії під час протестів у Москві 27 липня, повідомляє російське державне новинне агентство ТАСС, посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

«Одна – за фактом розпилення перцевого газу, в результаті чого постраждали два бійці Росгвардії. Приводом до порушення другої справи стало кидання фрагмента бордюрного каменю у бік військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

Відео розгону мітингу в Москві
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Відео розгону мітингу в Москві

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Напередодні Міщанський районний суд заарештував до 27 вересня одного із затриманих на акції Євгенія Коваленка. Його звинувачують в тому, що він кинув сміттєвий бак у бік співробітника ОМОНу. Коваленку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

На 30 липня в судах було зареєстровано 278 адміністративних матеріалів. За 61 із них винесені рішення про адміністративний арешт, по 161 – про штраф, повідомила російському агентству «Інтерфакс» речниця Московського міськсуду Уляна Солопова.

Затримання та побиття в центрі Москви у 15 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Затримання та побиття в центрі Москви у 15 фото

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