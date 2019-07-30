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30 Липень 2019, Київ 10:42
Новини | Міжнародні

Суди в Москві арештували 40 людей після суботньої акції

За даними правозахисників, на акції 27 липня поліція Росії і Росгвардія затримали 1373 людей, більше ніж 200 із них провели дві ночі у відділеннях поліції

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У перший день судів над затриманими на неузгодженій акції в центрі столиці Росії Москви суди ухвалили рішення про арешт 40 людей.

Найбільший термін арешту отримав затриманий у прямому ефірі ведучий «Навальний Live» Володимир Мілов, йому призначили 30 діб.

На 15 діб заарештували директора Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова і ще трьох людей. Решта отримали від трьох до тринадцяти діб арешту, повідомляє правозахисний портал «ОВД-Инфо».

Ще 79 людей станом на ранок 30 липня оштрафували загалом на 1,34 мільйона рублів (21 тисяча доларів).

Як повідомляє правозахисний портал «ОВД-Инфо», число арештованих може зрости, бо судові слухання продовжаться.

У Московському міському суді заявляють, що після суботньої акції в суди російської столиці надійшло більше ніж 200 протоколів про адміністративні правопорушення.

Затримання та побиття в центрі Москви у 15 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Затримання та побиття в центрі Москви у 15 фото

Одному із затриманих висунули звинувачення в застосуванні насильства до співробітника Росгвардії. За версією слідства, Євген Коваленко кинув в ОМОНівці сміттєву урну. Він визнав провину і заарештований до 27 вересня.

27 липня в Москві пройшла несанкціонована акція за допуск незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу. За даними правозахисників, на акції поліція і Росгвардія затримали 1373 людей, більше ніж 200 із них провели дві ночі у відділеннях поліції. Понад сімдесят учасників протесту були травмовані.

Наслідки масового побиття на мітингу в Москві – відео
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Наслідки масового побиття на мітингу в Москві – відео

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