Суди в Москві арештували 40 людей після суботньої акції

У перший день судів над затриманими на неузгодженій акції в центрі столиці Росії Москви суди ухвалили рішення про арешт 40 людей.

Найбільший термін арешту отримав затриманий у прямому ефірі ведучий «Навальний Live» Володимир Мілов, йому призначили 30 діб.

На 15 діб заарештували директора Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова і ще трьох людей. Решта отримали від трьох до тринадцяти діб арешту, повідомляє правозахисний портал «ОВД-Инфо».

Ще 79 людей станом на ранок 30 липня оштрафували загалом на 1,34 мільйона рублів (21 тисяча доларів).

Як повідомляє правозахисний портал «ОВД-Инфо», число арештованих може зрости, бо судові слухання продовжаться.

У Московському міському суді заявляють, що після суботньої акції в суди російської столиці надійшло більше ніж 200 протоколів про адміністративні правопорушення.

Одному із затриманих висунули звинувачення в застосуванні насильства до співробітника Росгвардії. За версією слідства, Євген Коваленко кинув в ОМОНівці сміттєву урну. Він визнав провину і заарештований до 27 вересня.

27 липня в Москві пройшла несанкціонована акція за допуск незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу. За даними правозахисників, на акції поліція і Росгвардія затримали 1373 людей, більше ніж 200 із них провели дві ночі у відділеннях поліції. Понад сімдесят учасників протесту були травмовані.