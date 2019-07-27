У Москві затримали понад 1 тисячу учасників акції протесту

Кіслькість затриманих на несанкціонованій акції в центрі російської столиці перевищила 1 тисячу осіб, повідомили в Головному управлінні МВС по Москві. «На несанкціонованій акції в центрі столиці за різні правопорушення було затримано 1074 людини», – заявили представники правоохоронців.

Рішення щодо них будуть ухвалені за результатами розгляду відповідно до закону, сказали в управлінні.

Як повідомляє незалежний правозахисний медіа-проєкт «ОВД-Инфо», 27 липня у центрі Москви на акції протесту на підтримку незареєстрованих кандидатів у депутати Московської міської думи було затримано 1067 осіб.

Незалежний кандидат в депутати Московської міської думи Ілля Яшин, якому відмовили в реєстрації на виборах, анонсував нову акцію протесту напередодні розгляду апеляцій в Центральній виборчій комісії 3 серпня.

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Раніше було відомо про понад 800 затриманих.

При цьому за даними російського міністерства внутрішніх справ, усього у протестах брали участь близько 3500 людей, приблизно 700 з них – журналісти та блоґери.

27 липня у Москві близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, зібралися, щоб провести масову зустріч з виборцями.

Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію.