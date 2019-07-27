У Росії силовики проводять обшуки в опозиціонерів перед протестами, є затримані

Від вечора 26 липня поліція Росії проводить обшуки в опозиціонерів і незареєстрованих кандидатів до Московської міської думи.

Обшуки пройшли у голови московського муніципального округу Красносельський Іллі Яшина, у незареєстрованого кандидата в депутати Мосміськдуми Юлії Галяміної, у політиків Дмитра Гудкова, Вадима Коровіна, речниці Олексія Навального Кіри Ярмиш і співробітника Фонду боротьби з корупцією Навального Руслана Шаведдінова.

Яшина затримали, він перебуває у відділенні поліції у віддаленому районі Москви.

Російська поліція прийшла до активістів перед неузгодженим мітингом опозиції біля московської мерії. Мер Москви Сергій Собянін, а раніше і прокуратура застерегли жителів від акції.

Обшуки в опозиціонерів почалися увечері 26 липня, тривали цілу ніч і відбуваються і зранку 27 липня. Що саме шукають співробітники поліції – невідомо. У Яшина вилучили одну художню книжку. У кандидата від «Яблука» Дар’ї Бесєдіної – всю техніку.

Голова правозахисної групи «Агора» Павло Чиков припустив, що нічні обшуки – «імітація роботи» і залякування. «Ми у вас недовго потопчемося, нічого особливо не візьмемо, тільки ви, будь ласка, налякайтеся», – написав він представниці Ради з прав людини, політологу Катерині Шульман.

На 27 липня біля мерії Москви опозиція запланувала безстрокову акцію протесту з вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

Напередодні прокуратура зажадала від 15 кандидатів у депутати відмовитися від проведення заходу, заявивши, що акція буде розглядатися як незаконна.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що за інформацією правоохоронних органів, на заході «готуються провокації». «Спроби ультиматумів, організації заворушень ні до чого доброго не приведуть. Порядок у місті буде забезпечений відповідно до чинного закону», – написав він у твітері.

Мітинг біля московської мерії в центрі міста 27 липня минулого тижня анонсував опозиційний політик Олексій Навальний. Він запропонував провести безстрокову акцію протесту з вимогою допустити кандидатів, які не зареєстровані до участі у виборах. 24 липня суд заарештував його на 30 діб.