У Росії відбулися масові обшуки в опозиційних політиків

У російській столиці Москві ввечері 24 липня відбулися обшуки у помешканнях кількох опозиційних політиків, які сподівалися стати кандидатами в депутати місцевої Думи. Обшуки та виклики на допити пов’язані з кримінальною справою про перешкоджання діяльності виборчкомів, порушеної після серії мітингів із вимогою зареєструвати опозиційних кандидатів.

Близько 22:00 поліція прийшла з обшуками до Дмитра Гудкова, у політика були вилучені три ноутбуки, системний диск комп'ютера, флешки і смартфон. Після обшуку Гудков був викликаний на допит до слідчого на 10:00 25 липня.

Пізніше стало відомо про обшуки у директора пов’язаного з Олексієм Наввальним «Фонду боротьби з корупцією» Івана Жданова (після обшуку його відвезли на допит), близько півночі поліція прийшла до муніципального депутата району Мітіно Миколі Баландіна і кандидата в міську думу Москви Олександра Соловйова. Юлію Галяміну, Любов Соболь та батька Дмитра Гудкова, колишнього депутата Держдуми Росії Геннадія Гудкова викликали на допити.

Кримінальна справа про перешкоджання діяльності виборчкомів була порушена вдень 24 липня. Як вважає Слідчий комітет, саме з цією метою в Москві були організовані мітинги поблизу виборчої комісії та на Трубній площі. У прес-релізі відомства вказують, що членам виборчкомів погрожували насильством. Стаття 141, за якою порушено справу, передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Увечері 24 липня на 30 діб був заарештований Олексій Навальний. Приводом для арешту політика став його заклик до проведення акції поблизу мерії Москви на підтримку незалежних кандидатів, а також його пост у мережі Facebook із закликом прочитати заяву самих кандидатів з цього приводу.