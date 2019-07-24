Російського опозиціонера Навального арештували на 30 діб

Симоновський суд столиці Росії Москви ухвалив рішення заарештувати опозиційного політика Олексія Навального на 30 діб.

Опозиціонера затримали біля під’їзду будинку, де він живе, вранці 24 липня, коли він вийшов на пробіжку. Як повідомив сам Навальний, це сталося в день народження його дружини Юлії.

На політика склали адміністративний протокол за звинуваченням у закликах прийти на мітинг в Москві 27 липня.

Раніше Навальний запропонував влаштувати 27 липня масовий мітинг біля будівлі московської мерії з метою домогтися допуску незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Акція, на думку політика, може стати безстроковою.

Минулого понеділка на пікеті на підтримку незалежних кандидатів був затриманий директор заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов.

Учасники акцій протесту, узгоджених і неузгоджених, які проходять в Москві, вимагають допуску до виборів незалежних кандидатів в Мосміськдуму. 27 кандидатам, серед яких співробітники Фонду боротьби з корупцією Навального, Московська міська виборча комісія відмовила в реєстрації, «забракувавши» зібрані ними підписи. Кандидати наполягають, що підписи зібрані чесно і належать реальним людям.