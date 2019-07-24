У Москві затриманий опозиціонер Олексій Навальний

У Москві біля під’їзду свого будинку затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Він написав у себе в Instagram, що вийшов побігати і купити дружині квіти, але на нього чекав автобус з бійцями ОМОНу.

Політика відвезли до відділу МВС в Данилівському районі Москви.

Раніше Навальний запропонував влаштувати 27 липня масовий мітинг біля будівлі московської мерії з метою домогтися допуску незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Акція, на думку політика, може стати безстроковою.

Минулого понеділка на пікеті на підтримку незалежних кандидатів був затриманий директор заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов.