Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 Липень 2019, Київ 11:15
Новини | Міжнародні

У Москві затриманий опозиціонер Олексій Навальний

Політика відвезли до відділу МВС в Данилівському районі Москви

Дивитись коментарі

У Москві біля під’їзду свого будинку затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Він написав у себе в Instagram, що вийшов побігати і купити дружині квіти, але на нього чекав автобус з бійцями ОМОНу.

Політика відвезли до відділу МВС в Данилівському районі Москви.

Раніше Навальний запропонував влаштувати 27 липня масовий мітинг біля будівлі московської мерії з метою домогтися допуску незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Акція, на думку політика, може стати безстроковою.

Минулого понеділка на пікеті на підтримку незалежних кандидатів був затриманий директор заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG