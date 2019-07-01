Російського опозиціонера Навального заарештували на десять діб

Хорошевський районний суд Москви заарештував на десять діб російського опозиціонера, голову Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, визнавши його винним у повторному порушенні порядку проведення й участі в публічному заході.

За версією звинувачення, 12 червня, під час ходи на підтримку журналіста «Медузи» Івана Голунова, Навальний брав участь у перекритті вулиці, а також скандував політичні гасла.

За словами Навального, на сьогоднішньому судовому засіданні як доказ його провини поліцейські надали фотографії і відеозапис, на яких опозиціонера немає, а також рапорт про те, що обвинувачений перекрив вулицю, якою він навіть не йшов.

Свій арешт політик пов’язує з активною участю в кампанії з висунення опозиційних кандидатів в депутати Московської міської думи, вибори в яку пройдуть 8 вересня.

Сьогоднішній арешт для Навального – перший цього року. Загалом російський опозиціонер заарештований в адміністративних справах вже дванадцятий раз і провів в спецприймальнику більше ніж 200 днів.

Всього 12 червня, під час несанкціонованої ходи на підтримку Івана Голунова, поліцейські затримали понад 500 людей. Для розгону акції поліція застосовувала силу. Кілька протестувальників звернулися за медичною допомогою.

Іван Голунов був затриманий 6 червня і звинувачений у збуті наркотиків. Сам він заявив, що наркотики йому підкинули. На його захист виступили тисячі журналістів, громадські діячі, діячі культури. Голунова відправили під домашній арешт, а 11 червня міністр внутрішніх справ Росії Колокольцев оголосив про припинення кримінального переслідування через відсутність доказів провини.