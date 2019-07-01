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01 Липень 2019, Київ 23:23
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Критика Кремля Навального заарештували на десять діб – відео

Критика Кремля Навального заарештували на десять діб – відео
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Хорошевський районний суд Москви заарештував на десять діб російського опозиціонера, голову Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, визнавши його винним у повторному порушенні порядку проведення й участі в публічному заході. За версією звинувачення, 12 червня, під час ходи на підтримку журналіста «Медузи» Івана Голунова, Навальний брав участь у перекритті вулиці, а також скандував політичні гасла. Свій арешт політик пов’язує з активною участю в кампанії з висунення опозиційних кандидатів в депутати Московської міської думи, вибори в яку пройдуть 8 вересня. (Відео Reuters)

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