Хорошевський районний суд Москви заарештував на десять діб російського опозиціонера, голову Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, визнавши його винним у повторному порушенні порядку проведення й участі в публічному заході. За версією звинувачення, 12 червня, під час ходи на підтримку журналіста «Медузи» Івана Голунова, Навальний брав участь у перекритті вулиці, а також скандував політичні гасла. Свій арешт політик пов’язує з активною участю в кампанії з висунення опозиційних кандидатів в депутати Московської міської думи, вибори в яку пройдуть 8 вересня. (Відео Reuters)