У Росії заявили про понад 800 затриманих під час акції протесту

Під час акції протесту у центрі Москви 27 липня затримали 835 людей. Про це повідомляє «ОВД-Инфо».

Раніше було відомо про понад 400 затриманих.

При цьому за даними російського міністерства внутрішніх справ, усього у протестах брали участь близько 3500 людей, приблизно 700 з них – журналісти та блоґери.

27 липня у Москві близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.

Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію.