У центрі Москви перед акцією опозиції затримані десятки людей

У центрі Москви, де на 27 липня запланована неузгоджена акція за допуск незалежних кандидатів на вибори в міську думу столиці Росії, поліція затримала понад півсотні людей.

До місця проведення акції стягнуті сили поліції і Росгвардії. Поліцейські встановили огорожі, перекривши частину тротуарів на Тверській вулиці і в провулках, що виходять на неї.

Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що людей забирають в автозаки майже щохвилини. Повідомляється, що серед затриманих є випадкові перехожі.

За даними низки ЗМІ, поліцейські отримують по рації інструкції затримувати всіх, крім журналістів.

Російська служба Радіо Свобода веде пряму відеотрансляцію з місця подій.

Також відомо про затримання декількох незареєстрованих кандидатів. Це директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов, опозиціонер Дмитро Гудков і претендент у кандидати Юлія Галяміна. Опозиціонер Ілля Яшин був затриманий раніше і вже перебуваєу відділі поліції.

До цього у низки опозиціонерів пройшли обшуки, які тривали від вечора 26 липня – до ранку 27 липня.

Організатори заходу наполягають, що він є законною зустріччю жителів Москви з кандидатами в муніципальні депутати.

На місці проведення акції затримання почалися більше ніж за дві години до її початку. Першим затриманим став дизайнер Костянтин Коновалов. Він написав у твіттері, що вийшов на ранкову пробіжку, маршрут якої пролягав повз мерію.

Коновалов розповів порталу «ОВД-Инфо», що зупинився сфотографувати автозаки. Поліцейські зажадали від нього припинити зйомку, після чого він продовжив пробіжку. Через квартал його затримали інші поліцейські, які вирішили, що він втікає від їхніх колег. Коновалова помістили в автозак. Він повідомив, що перед цим поліцейські повалили на його землю, пошкодивши йому ногу.

Мітинг біля московської мерії в центрі міста 27 липня минулого тижня анонсував опозиційний політик Олексій Навальний. Він запропонував провести безстрокову акцію протесту з вимогою допустити кандидатів, які не зареєстровані до участі у виборах. 24 липня суд заарештував його на 30 діб.