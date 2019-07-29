Росія: Навального виписали з лікарні і повернули до спецприймальника

Затриманого російського опозиціонера Олексія Навального, якого напередодні поклали до лікарні, виписали і під вартою вивезли назад у спецприймальник поліції у столиці Москві.

Незадовго до цього до політика допустили його лікаря-офтальмолога Анастасію Васильєву. У себе в фейсбуці вона написала, що Навальному стало краще після інтенсивного лікування преднізолоном.

При цьому лікар висловилася категорично проти екстреної виписки пацієнта з лікарні і повернення його назад у спецприймальник.

На думку Васильєвої, політика не можна повертати в приміщення, де може бути присутнім імовірний хімічний реагент, який, як вважає лікар, призвів до алергічної реакції.

За її словами, під час перебування Навального в лікарні консультації токсиколога не було, результатів токсикологічного тесту немає, і токсичний агент, який спричинив набряк і почервоніння шкіри, невідомий.

Адвокат опозиціонера Ольга Михайлова, зі свого боку, повторила свою думку, що Навального отруїли невідомою хімічною речовиною.

Попереднього дня, 28 липня, Васильєву не пустили в палату до Навального, якого охороняв конвой. 29 липня це дозволила зробити головний лікар 64-ї московської міської лікарні Ольга Шарапова.

«Учора до нього не пустили не ми, не лікарі, а охорона, яка його охороняла. Сьогодні до мене звернулися – будь ласка, я дозволила. Нехай його лікарі приходять і оглядають», – заявила Шарапова російському виданню «Відкриті медіа». Вона не уточнила, чи йде мова про лікарняну охорону, чи про співробітників поліції.

Навальний був шпиталізований із підозрою на важку алергічну реакцію вранці 28 липня з московського спецприймальника, де він відбуває тридцятидобовий арешт за порушення правил проведення публічних заходів. За офіційною версією, йому діагностована кропив’янка; його лікарі напередодні припустили, що алергічна реакція могла бути спровокована впливом невідомої речовини.

Соратник Навального Леонід Волков розповів, що сидів у тій самій камері спецприймальника протягом 28 діб у червні 2019 року і відразу після виходу на волю мав схожі симптоми. Він припускає, що причиною є антисанітарія в спецприймальнику.

Після шпиталізації біля будівлі лікарні зібралися прихильники політика, вночі їх розігнала поліція, близько 20 осіб були затримані.

Олексія Навального заарештували 24 липня на 30 діб. Це сталося за три дні до запропонованого ним мітингу в Москві з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів у Московську міську думу.

27 липня близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести в Москві масову зустріч із виборцями. Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала грубо затримувати всіх, хто прийшов на акцію. За даними російського правозахисного проєкту «ОВД-Інфо», кількість затриманих перевищила 1300. За даними російського Міністерства внутрішніх справ, загалом у протестах брали участь близько 3500 людей, приблизно 700 із них – журналісти і блогери. За іншими підрахунками, учасників було до 10 тисяч. У світі засудили таке застосування сили проти учасників мирного протесту як непропорційне.