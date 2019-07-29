Росія: лікарі розповіли про стан здоров’я опозиціонера Навального

Лікарі розповіли про стан здоров’я російського опозиціонера Олексія Навального, якого раніше госпіталізували з «алергічною реакцією».

«Тільки що ми з Ярославом Ашихміним були у Олексія Навального в лікарні ім. В.В. Виноградова. Ашихмін Ярослав – терапевт, кардіолог, фахівець з диференційної діагностики, кандидат медичних наук. Обидва ми є його лікарями, давно його спостерігаємо, розуміємо і знаємо весь anamnesis vitae et morbi (анамнез життя і хвороби (лат.)», – зазначила лікарка-офтальмолог Анастасія Васильєва.

Васильєва додала, що біля палати Навального стоїть конвой і оглянути опозиціонера вони не встигли: «Буквально відразу нас випровадили зі словами, ви сторонні люди, він під арештом», – розповіла лікарка.

«Що ж з ним трапилося? Який можливий діагноз? Виражений набряк і різка гіперемія верхніх і нижніх повік, периорбітальної області (навколо очей), гнійне виділення з правої кон'юнктивальної порожнини, виражений свербіж. Множинні папульозні висипання на шкірі шиї, спини, грудей, ліктьових згинів рук. Клінічно скарги і симптоми відповідають гострому токсичному керато-кон’юнктивіту і дерматиту, і загальній інтоксикації (ураження шкірних покривів тіла)», – заявила Васильєва.

Вона стверджує, що це результат дії « невизначених хімічних речовин», а не алергії.

Лікарка не виключила, що токсичне пошкодження шкіри та слизових хімічною речовиною спричинене за допомогою «третьої особи».

Васильєва також додала, що головним лікарем медзакладу, де зараз знаходиться Навальний, є депутат міської думи Москви від провладної партії «Єдина Росія» Ольга Шаповалова.

Олексія Навального заарештували 24 липня на 30 діб. Це сталося за три дні до запропонованого ним мітингу в Москві з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів у Московську міську думу.

27 липня у Москві близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.

Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію. Наразі затриманих, за даними правозахисного медіа-проекту «ОВД-Інфо», вже понад 1300.

За даними російського міністерства внутрішніх справ, усього у протестах брали участь близько 3500 людей, приблизно 700 з них – журналісти та блоґери.