Росія: у Навального анонсували нові акції протесту

Юристка заснованого російським опозиційним політиком Олексієм Навальним «Фонду боротьби з корупцією» Любов Соболь закликала вийти на нову несанкціоновану акцію протесту в Москві 3 серпня. «Мирну ходу» опозиціонери планують провести в центрі російської столиці, на Бульварному кільці, конкретні місця збору ініціатори обіцяють оголосити «дещо пізніше».

Суди над затриманими на неузгодженій акції в центрі столиці Росії Москви 27 липня ухвалили рішення про арешти десятків людей (за останніми даними, таких близько 60). Значну частину заарештованих на терміни від 10 до 30 діб становлять відомі опозиціонери, насамперед соратники Навального.

У Московському міському суді заявляють, що після суботньої акції в суди російської столиці надійшло понад 200 протоколів про адміністративні правопорушення.

3 серпня представники незареєстрованої Лібертаріанської партії Росії мали намір провести нову акцію за допуск опозиційних кандидатів на вибори до Московської міської думи. Партія пропонувала мерії три майданчики для проведення, чиновники запропонували провести мітинг на проспекті Сахарова, це не влаштувало організаторів. Після переговорів у мерії Москви 30 липня був затриманий один з лідерів лібертаріанців Михайло Свєтов.

27 липня в Москві пройшла несанкціонована акція за допуск незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу. За даними правозахисників, на акції поліція і Росгвардія затримали 1373 людей, більше ніж 200 із них провели дві ночі у відділеннях поліції. Понад сімдесят учасників протесту були травмовані.