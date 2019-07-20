У Москві мітингують проти відмови в реєстрації кандидатам від опозиції на виборах у мерію

У російській столиці Москві 20 липня понад 10 тисяч людей, в тому числі відомі опозиційні політики, взяли участь в акції з вимогою вільних і чесних місцевих виборів, повідомляє White Counter, неурядова організація, яка відстежує участь в акціях протесту.

Активісти, зокрема, влаштували мітинг проти відмови виборчої комісії дозволити кандидатам від опозиції зареєструватися для участі у виборах до міської ради столиці – Московської думи. Організатори закликали москвичів вийти на вулиці, щоб підтримати кандидатів, в тому числі, Іллю Яшина, Любов Соболь і Дмитра Гудкова, яким було відмовлено у реєстрації.

15 липня десятки активістів зібралися на Трубній площі, вимагаючи, щоб комісія зареєструвала незалежних кандидатів. Це сталося після того, як запланована зустріч з головою міської виборчої комісії Валентином Горбуновим була скасована. 14 липня поліція силою розігнала демонстрантів, які вимагали, щоб Горбунов особисто зустрівся з кандидатами. Загалом 14 липня московська поліція затримала понад 25 протестувальників під будівлею Московської виборчої комісії після того, як незалежні і опозиційні кандидати закликали влаштувати сидячий страйк.

Кандидати, які бажають балотуватися в депутати Московської міської думи у вересні, повинні були подати до 6 липня виборчій комісії 4500 підписів на свою підтримку. Виборці мали вказати свою адресу, паспортні дані і підпис. У Московській виборчій комісії багато підписів кандидатів назвали недійсними, вказавши на неточності в іменах, адресах чи паспортних даних.