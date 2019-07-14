На акції у Москві щодо недопуску на вибори «незалежних кандидатів» поліція затримала десятки учасників

Російська поліція 14 липня затримала десятки протестувальників під будівлею виборчої комісії у Москві. За даними правозахисного порталу «ОВД-Инфо», затримані щонайменше 38 людей. Це сталося після того, як протестувальники влаштували страйк сидячи на знак протесту проти недопуску кандидатів від опозиції на вибори до міської ради.

Повідомляється, що серед затриманих є опозиціонери Ілля Яшин, Любов Соболь, кореспондент телеканалу «Дождь».

Раніше того ж дня опозиційні кандидати провели акцію протесту в центрі Москви, щоб засудити їх виключення з вересневих виборів до Московської міської ради. Близько 1000 людей символічно постукали в двері кабінету мера Сергія Собяніна. Потім активісти попрямували до Московської виборчої комісії з вимогою зустрічі із головою комісії Валентином Горбуновим.

Напередодні Московський міський виборчком відмовив у реєстрації всім кандидатам-самовисуванцям у 43-му виборчому окрузі, до якого входять кілька районів столиці Росії. Серед тих, хто отримав відмови, опинилася юрист Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь (фонд опозиціонера Олексія Навального – ред.).

Кандидати повинні були подати в комісію 4500 підписів на свою підтримку до 6 липня, щоб отримати право брати участь в виборах у вересні. Виборці повинні були вказати свою адресу, паспортні дані і підпис. У Московській виборчій комісії багато підписів кандидатів назвали недійсними, вказавши на неточності в іменах, адресах чи паспортних даних.