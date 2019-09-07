Визволення політв'язня Кремля Євгена Панова: хроніка ув'язнення, тортур і етапів

Водій-електромеханік Запорізької ТЕС, ветеран війни на Донбасі, волонтер. Затриманий російськими силовиками на в’їзді до анексованого Криму 7 серпня 2016 року. Зазнав тортур. Фігурант так званої «справи українських диверсантів». Засуджений до 8 років позбавлення волі.

З життєпису

Народився 1977 року. Жив у Енергодарі Запорізької області. Одружений. У 2014-му після анексії Росією Криму і початку конфлікту на Донбасі Євген пішов у місцеву Самооборону, потім на фронт, через рік демобілізувався.

Працював на атомній електростанції. У 2015-му став членом енергодарського міськвиконкому. Був одним із лідерів Самооборони Енергодару, 2016-го став керівником ГО «Енергодарське об’єднання – захисники України».

Хроніка ув’язнення

10 серпня 2016 року ФСБ Росії заявила, що запобігла скоєнню терактів у анексованому Криму, у підготовці яких звинуватила Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про затримання громадян України і Росії, які сприяли підготовці терактів. Це нібито сталося 7 серпня.

Загалом, за даними Кримської правозахисної групи, за період із серпня до листопада 2016 року в Криму було затримано 9 громадян України, яких ФСБ називає «членами диверсійно-терористичної групи Міноборони України». Серед затриманих: Євген Панов, Андрій Захтей, Редван Сулейманов, Володимир Присич, Дмитро Штибліков, Олексій Бесарабов, Володимир Дудка, Гліб Шаблій, Олексій Стогній.

Українська сторона участь цих людей у ДРГ заперечує і називає дії російських силовиків провокацією.

11 серпня у Росії оприлюднили відео допиту жителя Запоріжжя Євгена Панова, якого ФСБ звинувачує в організації терактів у Криму. На відео Євген Панов із саднами на обличчі розповідає про те, що він «проходив службу у зоні АТО з серпня 2014 по серпень 2015 року», після чого нібито був запрошений до Києва, де йому «пояснили, що створюється група для проведення диверсійних акцій на території Криму».

Того ж дня підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя арештував Євгена Панова на два місяці.

Брат Євгена Панова Ігор Котелянець і друзі затриманого стверджують, що той не міг їхати до Криму, і, найімовірніше, його викрали.

Як повідомляв проект Радіо Свобода Крим.Реалії, єдиною людиною, хто сказав, що Євген Панов їздив до Криму на його прохання, щоб перевірити ситуацію з його нерухомістю, є бізнесмен із Енергодара і депутат місцевої ради Артем Дубков. Про це він сказав в інтерв’ю «Центрові журналістських розслідувань». Але пізніше він відмовився від цих слів, звинувативши журналіста в неправильній інтерпретації його слів.

За інформацією, яку оприлюднювала Кримська правозахисна група, кілька днів Євгена Панова жорстоко катували, в результаті чого чоловік не тільки дав «свідчення», але і на вимогу ФСБ написав відмову від послуг адвоката, якого найняла його сім’я. Таку відмову згодом продемонстрував захистові слідчий ФСБ.

Врешті Панова став захищати Дмитро Дінзе, який раніше представляв інтереси Олега Сенцова.

Затриманих у «справі українських диверсантів» деякий час утримували в московському СІЗО в Лефортові, після чого повернули з Росії до Криму.

13 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством.

Захист українця подав апеляцію. У результаті Верховний суд Росії 25 жовтня 2018 року залишив вирок Панову без змін, хоча обвинувачення просило суд збільшити Панову термін до 10 з половиною років.

У грудні 2018 року родичі чи адвокати повідомляли про етапування російськими силовиками Євгена Панова то з Росії до Криму, то знову з Криму до Росії.

У січні 2019 року Панова перевезли до виправної колонії № 6 російського Омська, відомої тим, що в жовтні 2018 року засуджені влаштували тут бунт і оголосили голодування, протестуючи проти знущань над ними.

Наприкінці червня український омбудсман Людмила Денісова повідомила, що засуджений в анексованому Криму фігурант справи «українських диверсантів» Євген Панов харчується з перервами у 15 годин в російській колонії № 6 в Омську. Двоюрідний брат Панова Євген Котелянець писав, що він схуд і потребує медичної допомоги, але не отримує її.

21 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що адміністрація «Лефортова» прийняла передачу для, зокрема, Євгена Панова, що, за її словами, підтверджує, що українця етапували туди. Можливо – для обміну.