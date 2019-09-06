Епоха Суркіса: на ювілеї у соратника Медведчука відгуляли новий голова СБУ, помічник Зеленського, три президенти, депутати та олігархи

31 серпня на телеекрани вийшов фільм «100 днів президента» з інтерв’ю глави держави Володимира Зеленського. У ньому очільник країни наголосив, що має питання до кума Володимира Путіна Віктора Медведчука та джерел фінансування його партії «Опозиційна платформа – За життя». На позачергових виборах до Ради вона посіла друге місце й завела в парламент 37 народних обранців.



«Партія пана Медведчука: там ще є великі питання – це його партія? Чи це тимчасове об’єднання? І хто вони такі. Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії. У нас є відповіді – обсяги кеша звідки і з якої країни вони все це отримують. І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться», – заявив наприкінці серпня в інтерв'ю Володимир Зеленський. Сам Віктор Медведчук згодом назвав ці звинувачення абсурдними.



«Схеми» вирішили перевірити щирість слів президента Володимира Зеленського і завітали на святкування сімдесятого дня народження народного депутата Григорія Суркіса – одного з давніх соратників Віктора Медведчука та одного з ключових офіційних спонсорів його партії «Опозиційна платформа – За життя». І тепер в журналістів також є великі питання. І, навіть можливо, що це також буде дуже гучна історія.

4 вересня 2019 року.



Біля п’ятизіркового готелю «Інтерконтиненталь» у самому центрі Києва знімальна група «Схем» помічає скупчення охорони та автомобілів преміум-класу.

Тут відзначає свій 70-й день народження бізнесмен, власник футбольного клубу «Динамо», а нині – народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Григорій Суркіс.

Напередодні президентських виборів Григорій Суркіс та його брат Ігор Суркіс стали фігурантами розслідування «Схем» «П. дав добро» про одну з найбільших афер в енергетиці часів президента Порошенка.



Тоді редакція оприлюднила записи телефонних розмов, на яких бізнесмен і ексдепутат Дмитро Крючков, який підозрюється НАБУ в розкраданні сотень мільйонів гривень коштів напівдержавних обленерго, отримував вказівки від братів-бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів.

І хоча детективи вже двічі допитували Суркісів, досліджуючи їхню роль у корупційній оборудці – сам Григорій Суркіс у травні цього року свою причетність спростував.

Пізніше в інтерв’ю «Схемам» олігарх Ігор Коломойський, підприємства якого замість державних обленерго за спожиту електроенергію сплачували компанії Дмитра Крючкова, так прокоментував резонансу справу: «Крючков – це людина, яка грабувала наші обленерго, наші підприємства і носила гроші Кононенку. Що тут знати, всі це знають. НАБУ знає, і прокуратура знає, і антикорупційна прокуратура знає. Суркіси познайомили Крючкова з Кононенком».

Президентська трійця та друзі-олігархи

На дні народження Григорія Суркіса журналісти помітили одразу трьох колишніх президентів України. Першого президента Леоніда Кравчука.

Другого президента – Леоніда Кучму, який довго прощався з телеведучим Дмитром Гордоном.

І третього – Віктора Ющенка.

Крім того, на дні народження Григорія Суркіса «Схемам» вдалося зафіксувати майже всіх українських олігархів.



Там були присутні Ігор Коломойський і його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов.

На святкування також завітали і олігарх Віктор Пінчук із дружиною Оленою.

А Bentley, яке журналісти зафіксували під час виїзду з підземного паркінгу, – користується дружина олігарха Дмитра Фірташа – Лада Фірташ.

«Колишні»

Окрім експрезидентів і олігархів, ювіляра прийшов привітати і старший син колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка – Олександр.

Серед гостей журналісти помітили і ексголову Служби безпеки України Василя Грицака, який залишив свято одним із останніх – о другій годині ночі.

Було багато колег іменинника Суркіса по фракції «Опозиційна платформа – За життя».

Обрані від «ОПЗЖ»

Серед однопартійців «Схеми» побачили перший номер у виборчому списку партії «Опозиційна платформа – За життя» та співголову фракції – Юрія Бойка.

А також зафіксували, як із паркінгу готелю виїхав позашляховик, яким користується Нестор Шуфрич. Колишній «регіонал» і давній соратник Суркіса ще з часів їхнього членства в партії СДПУ(о).

Там же примітили «Мерседес», яким, за інформацією джерел журналістів, користується Сергій Льовочкін, екс-голова Адміністрації президента Януковича.

Відтак його дружина Юлія Льовочкіна залишила святкування.

Серед інших знімальна група помітила тут і близького соратника кума Путіна Віктора Медведчука Василя Німченка.

А також – депутатку Наталію Королевську та нардепів Юрія Павленка й Олександра Пузанова.

У такій компанії до опівночі святкували і посадовці з найближчого оточення президента слуги народу Володимира Зеленського.

«Нові обличчя»

Серед «нових облич» – нинішній голова Служби безпеки України Іван Баканов – близький товариш Володимира Зеленського. Він приїхав на святкування близько дев’ятої години вечора.



Як виявилось, на вході в готель Баканов чекав на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

І навіть допоміг Шефіру нести, схоже, подарунок.

Зрештою, залишив свято Баканов одночасно з Шефіром. Опівночі.

Про те, що Баканов і Шефір були саме на святкуванні дня народження бізнесмена Григорія Суркіса, свідчать пакети елітного бренду Fendi, з якими готель того вечора залишали усі гості.



Примітно, що за два тижні до свого дня народження Григорій Суркіс відвідував центральний офіс Служби безпеки України, де розташовується кабінет Баканова.

«Партія пана Медведчука: там ще є великі питання – це його партія? Чи це тимчасове об’єднання? …І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться», – заявив Володимир Зеленський у фільмі «100 днів президента».

Виходить, що в суботньому інтерв’ю президент Володимир Зеленський переконував, що історія партії Медведчука дуже погано закінчиться.

А вже через три дні його соратник, голова СБУ, відвідав день народження впливового депутата цієї самої фракції, одним зі спонсорів якої є кум Путіна Віктор Медведчук.

І протягом семи годин святкував у компанії депутатів, які не визнають військову агресію Росії.

«Схеми» звернулися за коментарями до голови СБУ, першого помічника президента Зеленського та самого Григорія Суркіса. Відповідей до моменту публікації вони не надали.

Серед гостей свята журналісти зафіксували і акторів студії «Квартал-95».

Серед них – Степан Казанін.

Міка Фаталов – який зіграв у серіалі «Слуга народу» главу СБУ.

Також журналісти помітили, як із паркінгу готелю виїхало авто, зареєстроване на чоловіка акторки студії «Квартал-95» Олени Кравець.

Крім того, на фото, яке у фейсбуці опублікувала головний редактор видання «Гордон» Алеся Бацман, можна помітити також Євгена Кошового.

Приїхав привітати Суркіса і почесний президент групи компаній «1+1 медіа» та народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Ткаченко.

Ще один впливовий депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький, схоже, подарував імениннику картину.

О третій годині ночі п’ятизірковий готель залишив головний винуватець свята – іменинник Григорій Суркіс, із братом і родинами.

Загалом, за спостереженням «Схем», святкування тривало десять годин.