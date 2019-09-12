«Епоха Суркіса: продовження». Що ювіляр подарував Баканову? І хто ще прийшов на свято? («СХЕМИ» №228)

Тижнем раніше «Схеми» показали, як на дні народженні давнього соратника Медведчука Григорія Суркіса зібралися представники всіх поколінь української політики: троє експрезиденти, три олігархи, ексголова СБУ Василь Грицак і син ексгенпрокурора Луценка Олександр. Разом із ними на святі були й наближені до Зеленського очільник СБУ Іван Баканов і перший помічник президента Сергій Шефір. Сам Баканов віджартувався, що він там «вивчав оперативну обстановку» – хоча згодом Суркіс заявив, що запросив його як друга. Та вони – не єдині представники чинної влади на ювілеї Суркіса. На 70-річчі нардепа від ОПЗЖ гуляв і нинішній очільник МВС Арсен Аваков. Як він та інші імениті гості ювіляра Суркіса пояснили свою присутність на дні народженні фігуранта антикорупційних розслідувань – у продовженні розслідування Михайла Ткача.