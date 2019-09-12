Аваков, Луценко та Гройсман також гуляли на ювілеї соратника Медведчука Суркіса – «Схеми»

Чинний голова МВС Арсен Аваков, колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та ексгенеральний прокурор Юрій Луценко також були на святкуванні 70-річчя Григорія Суркіса – народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя», соратника Віктора Медведчука та фігуранта антикорупційних розслідувань. Раніше журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Епоха Суркіса» показали, як на свято Суркіса зібралися представники всіх поколінь української політики: три колишні президенти, три олігархи та наближені до Зеленського очільник СБУ Іван Баканов і перший помічник президента Сергій Шефір.

Гройсман, Луценко та Аваков найімовірніше залишили святкування в автомобілях через підземний паркінг, тому журналістам не вдалося зафіксувати їх на відео – на відміну від більшості інших ВІП-гостей. Утім, цю інформацію редакції підтвердили три незалежні джерела.

«Схеми» звернулися за коментарем до чинного голови Міністерства внутрішніх справ України Арсена Авакова з проханням пояснити, з яких причин він відвідував ювілей Григорія Суркіса.

Аваков у відповідь повідомив, що є головою фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України, а у підконтрольних йому відомствах розслідувань стосовно Суркіса немає.

Сам Григорій Суркіс не захотів по суті відповісти на запитання Радіо Свобода, надіслані йому двічі через прес-службу та на мобільний.



Раніше «Схеми» показали, як на святкування 70-го дня народження Григорія Суркіса 4 вересня до готелю «Інтерконтиненталь» з’їхалися представники різних політичних поколінь, включно з представниками нової влади. Серед гостей були колишній голова СБУ, три колишні президенти, олігархи та народні депутати. А також наближені до Володимира Зеленського нинішній голова СБУ Іван Баканов і перший помічник президента Сергій Шефір.

За чотири дні до того президент Зеленський анонсував «гучну історію, яка дуже погано закінчиться» відносно фінансування партії «ОПЗЖ», одним із лідерів якої є кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук, а офіційним спонсором цієї політсили і обраним депутатом є Григорій Суркіс.

Примітно, що Іван Баканов пояснив, що на ювілеї народного депутата він «вивчав оперативну обстановку». А згодом сам ювіляр Григорій Суркіс заявив, що запросив голову СБУ на свято як друга.

Святкування ювілею бізнесмена та народного депутата Григорія Суркіса розпочалося вдень 4 вересня і тривало близько 10 годин у елітному готелі «Інтерконтиненталь» у центрі столиці.

Григорій Суркіс разом із братом Ігорем навесні став фігурантом розслідування «Схем» «П. дав добро» про одну з найбільших афер в енергетиці часів президента Петра Порошенка. Журналісти оприлюднили записи телефонних розмов, на яких бізнесмен і ексдепутат Дмитро Крючков, який підозрюється НАБУ в розкраданні сотень мільйонів гривень коштів напівдержавних обленерго, отримував вказівки від братів-бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів.

НАБУ вже двічі допитувало Суркісів, досліджуючи їхню роль у корупційній оборудці. Сам Григорій Суркіс у травні цього року свою причетність до афери заперечив.