Баканов про свій візит на ювілей соратника Медведчука Суркіса: вивчав оперативну обстановку

Голова Служби безпеки України Іван Баканов пояснив свою присутність на святкуванні дня народження соратника Віктора Медведчука і народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Григорія Суркіса. Його спільний візит на це свято разом з першим помічником президента Сергієм Шефіром напередодні журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») показали в розслідуванні «Епоха Суркіса».

Очільник Служби безпеки у відповідь на питання про його участь у святкуванні від журналістки НВ, заявив, що «вивчав оперативну обстановку.

Раніше «Схеми» показали, як на святкування 70-го дня народження Григорія Суркіса 4 вересня до готелю «Інтерконтиненталь» з’їхалися представники різних політичних поколінь, включно з представниками нової влади. Серед гостей були нинішній і колишній голова СБУ, перший помічник президента, три колишні президенти, олігархи та народні депутати.

Новий голова СБУ Іван Баканов приїхав на святкування близько дев’ятої години вечора. На вході в готель він чекав саме на першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. І навіть допоміг йому нести, схоже, подарунок.

За спостереженням «Схем», залишили свято вони одночасно, опівночі.

Про те, що Баканов і Шефір були саме на святкуванні дня народження Григорія Суркіса, свідчили пакети елітного бренду Fendi, з якими готель того вечора залишали усі гості.

«Схеми» звернулися по коментарі до голови СБУ, першого помічника президента Зеленського і самого депутата від «Опозиційної платформи – за життя» Григорія Суркіса. Відповідей до моменту публікації вони не надали.

За чотири дні до цього президент Зеленський анонсував «гучну історію, яка дуже погано закінчиться» відносно фінансування партії «ОПЗЖ», одним із лідерів якої є кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук, а офіційним спонсором цієї політсили і обраним депутатом є Григорій Суркіс.

Святкування ювілею бізнесмена та народного депутата Григорія Суркіса розпочалося вдень 4 вересня і тривало близько 10 годин у елітному готелі «Інтерконтиненталь» у центрі столиці.

Григорій Суркіс разом із братом Ігорем навесні став фігурантом розслідування «Схем» «П. дав добро» про одну з найбільших афер в енергетиці часів президента Петра Порошенка. Журналісти оприлюднили записи телефонних розмов, на яких бізнесмен і ексдепутат Дмитро Крючков, який підозрюється НАБУ в розкраданні сотень мільйонів гривень коштів напівдержавних обленерго, отримував вказівки від братів-бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів.

НАБУ вже двічі допитувало Суркісів, досліджуючи їхню роль у корупційній оборудці. Сам Григорій Суркіс у травні цього року свою причетність до афери заперечив.



