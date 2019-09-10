Суркіс каже, що запросив голову СБУ Баканова на свій ювілей як друга, а не як посадову особу

Соратник Віктора Медведчука і народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Григорій Суркіс пояснив, чому голова СБУ Іван Баканов був присутній на його ювілеї. Його спільний візит на це свято разом з першим помічником президента Сергієм Шефіром журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») показали напередодні в розслідуванні «Епоха Суркіса».

У коментарі кореспонденту LIGA.net Григорій Суркіс заявив, що запросив Івана Баканова на святкування свого 70-річчя як друга, а не посадовця. Водночас, він уникнув прямої відповіді на питання, які відносини в нього з нинішнім очільником СБУ.



«Я не дружу з кріслами. Я дружу з людьми. Ми люди чи нелюди?», – заявив депутат журналісту.



Крім того, Григорій Суркіс зазначив, що був знайомий із Іваном Бакановим до початку його роботи у відомстві. Утім, додав, що має право на приватність і не зобов’язаний коментувати, кого й чому він запросив на свято.



Також без відповіді Суркіс залишив і запитання, що Баканов і Шефір порадували йому в чорному ящику.



Примітно, що сам голова СБУ раніше пояснив, що на дні народження Суркіса він «вивчав оперативну обстановку».



Раніше «Схеми» показали, як на святкування 70-го дня народження Григорія Суркіса 4 вересня до готелю «Інтерконтиненталь» з’їхалися представники різних політичних поколінь, включно з представниками нової влади. Серед гостей були нинішній і колишній голова СБУ, перший помічник президента, три колишні президенти, олігархи та народні депутати.

Новий голова СБУ Іван Баканов приїхав на святкування близько дев’ятої години вечора. На вході в готель він чекав саме на першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. І навіть допоміг йому нести, схоже, подарунок.

За чотири дні до цього президент Зеленський анонсував «гучну історію, яка дуже погано закінчиться» відносно фінансування партії «ОПЗЖ», одним із лідерів якої є кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук, а офіційним спонсором цієї політсили і обраним депутатом є Григорій Суркіс.

Святкування ювілею бізнесмена та народного депутата Григорія Суркіса розпочалося вдень 4 вересня і тривало близько 10 годин у елітному готелі «Інтерконтиненталь» у центрі столиці.

Григорій Суркіс разом із братом Ігорем навесні став фігурантом розслідування «Схем» «П. дав добро» про одну з найбільших афер в енергетиці часів президента Петра Порошенка. Журналісти оприлюднили записи телефонних розмов, на яких бізнесмен і ексдепутат Дмитро Крючков, який підозрюється НАБУ в розкраданні сотень мільйонів гривень коштів напівдержавних обленерго, отримував вказівки від братів-бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів.

НАБУ вже двічі допитувало Суркісів, досліджуючи їхню роль у корупційній оборудці. Сам Григорій Суркіс у травні цього року свою причетність до афери заперечив.