Cущенку на 20 років заборонили в’ізд у Росію – Фейгін

Українцю Роману Сущенку на 20 років заборонили в’їзд до Росії. Про це агентству «Укрінформ» повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін.

«Якщо говорити про юридичний бік справи, то Сущенка помилували і на 20 років заборонили в’їзд на територію Російської Федерації. Про це йому оголосили в СІЗО. Однак указ, наскільки я знаю, ніде не публікувався. Мабуть, він секретний», – розповів Фейгін.

Сущенко повернувся в Україну 7 вересня в результаті обміну.

Романа Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії у вересні 2016 року за звинуваченням у роботі на військову розвідку України. Українські спецслужби це заперечують, а правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою. Сущенку дали 12 років за ґратами.