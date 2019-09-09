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09 Вересень 2019, Київ 15:17
Новини | Політика

Cущенку на 20 років заборонили в’ізд у Росію – Фейгін

Журналіст Роман Сущенко з родиною, 7 вересня 2019 року

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Українцю Роману Сущенку на 20 років заборонили в’їзд до Росії. Про це агентству «Укрінформ» повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін.

«Якщо говорити про юридичний бік справи, то Сущенка помилували і на 20 років заборонили в’їзд на територію Російської Федерації. Про це йому оголосили в СІЗО. Однак указ, наскільки я знаю, ніде не публікувався. Мабуть, він секретний», – розповів Фейгін.

Сущенко повернувся в Україну 7 вересня в результаті обміну.

/**/ /**/ /**/ Роман Сущенко в російському суді. Москва, 4 червня 2018 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Хроніка ув'язнення та звільнення політв'язня Кремля Романа Сущенка

Романа Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії у вересні 2016 року за звинуваченням у роботі на військову розвідку України. Українські спецслужби це заперечують, а правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою. Сущенку дали 12 років за ґратами.

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