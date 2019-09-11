Москалькова отримала десяток звернень від Денісової щодо арештованих кримських татар

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявляє, що отримала близько 10 звернень від уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової щодо утримуваних під вартою кримських татар.

«До мене від Людмили Денісової надійшло близько десятка звернень по конкретних громадянах, яких вона називає кримськими татарами, з гуманітарних питань, пов’язаних із порядком утримання їх під вартою, надання їм медичної допомоги», – сказала Москалькова в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Далекий Схід».

За інформацією Москалькової, вона і Денісова «обмінялися списками щодо громадян, які потребують гуманітарної підтримки».

На питання про кількість осіб у списках із боку Росії і України вона відповіла, що «цей список постійно змінюється за своєю кількістю, складом».

«Частина громадян щодо взаємного обміну вже вибули з цього списку. Я не готова сьогодні назвати ні з боку України, ні з боку Росії повного списку, який є в полі мого гуманітарного контролю», – сказала Москалькова.

Про що саме йдеться в зверненнях Денісової, Москалькова не уточнила. Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії намагається з’ясувати в українського омбудсмена конкретику даних звернень.

Раніше Денісова повідомляла, що в Росії утримують ще 113 громадян України, яких планують повернути до Києва в цьому році. Велика частина з них – це представники кримськотатарського народу.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль».