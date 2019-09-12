Звільнені з полону моряки дають пресконференцію – трансляція

Звільнені з полону українські моряки дають пресконференцію в Києві 12 вересня.

Радіо Свобода транслює подію.

7 вересня у межах обміну до України повернулися 35 утримуваних Росією українців. У Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

У ході обміну були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сизонович, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.