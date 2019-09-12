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12 Вересень 2019, Київ 16:35
Новини | Суспільство

Звільнені з полону моряки дають пресконференцію – трансляція

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Звільнені з полону українські моряки дають пресконференцію в Києві 12 вересня.

Радіо Свобода транслює подію.

7 вересня у межах обміну до України повернулися 35 утримуваних Росією українців. У Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

У ході обміну були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сизонович, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.

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