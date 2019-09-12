Балух подаватиме позов до ЄСПЛ проти Росії

Звільнений з російського ув’язнення український активіст із Криму Володимир Балух подаватиме позов до Європейського суду з прав людини проти Росії. Про це він сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Балух уточнив, що підготовка документів для подання в ЄСПЛ у його справі ведеться з 2016 року.

«Там уже багато документів подано в ЄСПЛ. Але цей процес триває, нічого ще в цьому плані не завершено, була розмова з Гельсінською групою з прав людини. Ми працюємо разом з ними в цьому напрямку. Ми подали перші документи ще до грудня 2016 року, ще з приводу тієї статті, за якою мене судили ще до того, як я потрапив за ґрати. Збираємо всі документи, фіксуємо, ми домовилися, що я трохи отямлюся, і ми закінчимо роботу», – сказав він.

Раніше адвокат Балуха Ольга Дінзе повідомила, що сторона захисту має намір продовжувати оскарження вироку російчького суду, а також відшкодування моральних збитків за місяці ув'язнення в штрафному ізоляторі російської колонії.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль». В Україну повернулися 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, затриманий і засуджений в анексованому Криму Євген Панов, також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.