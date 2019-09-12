Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Вересень 2019, Київ 16:31
Новини | Суспільство

Бекірову потрібен «мінімум рік» на відновлення після кримського СІЗО – дочка

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі Едем Бекіров

Дивитись коментарі

Звільненому з російського ув'язнення кримськотатарському активісту Едему Бекірову потрібен тривалий час для відновлення після умов тримання в слідчому ізоляторі Сімферополя в анексованому Криму.

Про це на пресконференції в Києві 12 вересня повідомила дочка активіста Елеонора Бекірова, посилаючись на інформацію лікаря, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Вчора розмовляла з лікарем. Він сказав, що потрібен як мінімум рік для того, щоб батька відновити. Спочатку йому зробили коронографію серця, де побачили, що два шунти в критичному стані, і відразу ж зробили стентування. Операція тривала 5 годин, і потім він провів добу в реанімації. Коли ми з ним бачилися вчора, він сказав, що йому вже легше стало дихати», – розповіла Бекірова.

Елеонора Бекірова
Елеонора Бекірова

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі Едем Бекіров. Після прильоту до Києва 10 вересня йому зробили операцію.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG