У Росії триває слідство стосовно звільнених моряків – Денісова

У Росії тривають слідчі дії щодо частини українців, які повернулися 7 вересня до Києва з російського ув'язнення, повідомила вранці 10 вересня в ефірі телеканалу «1 + 1» уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Зокрема, йдеться про українських моряків.

«Зараз триває ознайомлення з матеріалами справи. Наші моряки ознайомилися, продовжують ознайомлюватися адвокати. Згідно з рішенням Морського трибуналу, ст.119 передбачає, що Трибунал не вимагає від Росії припинити кримінальне переслідування відносно 24 українських моряків. При цьому ст. 124 зобов’язує Росію негайно звільнити кораблі і моряків», – пояснила омбудсмен.

Вона також уточнила, що стосовно 10 звільнених українців президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про помилування, ще один громадянин України і 24 українських моряки відпущені під особисте зобов'язання.

У російському ув’язненні залишаються ще 113 громадян України, з яких 89 кримських татар.

7 вересня в рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців; до Росії передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до зради Батьківщини.