ПАРЄ: у Росії Цемах теж має бути доступним для слідчих у справі про МН17

Голова комітету ПАРЄ з юридичних питань та прав людини Торхілдур Сунна Айварсдоттір заявила 9 вересня, що вітає обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією, повідомляється на сайті асамблеї.

Водночас, за словами чиновниці, Володимир Цемах як особа, що цікавить слідчих у справі щодо спуску рейсу MH17, повинен залишатися доступним нідерландським органам, які розслідували цю справу.

«Те, що Україна дозволила пану Цемаху поїхати до Росії, не означає, що йому більше не потрібно співпрацювати у розслідуванні цієї жахливої події. Росія є державою-членом Ради Європи і як така юридично зобов'язана боротися з безкарністю », – зазначила Айварсдоттір.

За її словами, у жовтні комітет з юридичних питань призначить доповідача, який висловить оцінку прогресу у розслідуванні згаданої справи.

Володимир Цемах був однією із переданих російській стороні осіб у рамках обміну 7 вересня.

Це – колишній «командир ППО» угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17. У міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), що займається розслідуванням цієї справи, називають Цемаха «цікавою людиною для слідства».