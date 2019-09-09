Хто більше виграв від обміну – Україна чи Росія? Оцінки західних експертів

Хто більше виграв від обміну – Україна чи Росія? Чи є обмін ознакою готовності Росії провести переговори або завершити конфлікт на Донбасі? Що це все означає для президента Володимира Зеленського? Яким буде вплив на переговори в нормандському форматі? Аналітичний веб-бюлетень Ukraine Allert опитав провідних західних експертів з питань України.

Віллем Альдерсгофф, колишній голова відділу в Єврокомісії, експерт-міжнародник

Було би важко для будь-якого українського лідера не погодитись на цю угоду. Повернення таких важливих українців позитивно відобразиться на іміджі Зеленського як всередині країни, так і в міжнародному плані.

Росія явно отримала більше переваг від цього обміну, одначе. По-перше, вони отримали Володимира Цемаха, потенційно ключового свідка з інсайдерською інформацією про російський «Бук», який збив МН17 в 2014 році. Ті, хто переконують, що Росія погодилась на увесь обмін лише тому, що Цемах був головною метою від самого початку, можливо, мають рацію.

Обмін цілковито незбалансований: всі російські в’язні, яких утримувала Україна, були винними у серйозних порушеннях згідно з законами будь-якої демократичної країни з верховенством права

По-друге, йдучи на обмін в’язнями, Росія створює про себе враження «розсудливої» та «готової до співпраці» в очах погано поінформованої західної громадської думки. Ризик у тому, що навіть західні політичні лідери можуть думати у такий спосіб.

Важливо визнати, що обмін цілковито незбалансований: всі російські в’язні, яких утримувала Україна, були винними у серйозних порушеннях згідно з законами будь-якої демократичної країни з верховенством права. Всіх українців утримували на підставі скандальних та безглуздих фейкових або сфабрикованих звинуваченнях згідно з цими критеріями. На цьому мас-медіа мають чіткіше наголошувати.

Наразі незрозуміло, чи означатиме обмін щось позитивне для підходу Росії до війни на Донбасі (і Криму)…

Ризик для наступного нормандського саміту в тому, що цю «нову російську гнучкість» для тиску на Зеленського аби він йшов на «компроміси», які суперечать ключовим інтересам України



Ризик для наступного нормандського саміту в тому, що французький президент Емманюель Макрон та німецький канцлер Анґела Меркель, які прагнуть «успіху», будуть менш конфронтаційними у ставленні до Путіна, і будуть використовувати цю «нову російську гнучкість» для тиску на Зеленського аби він йшов на «компроміси», які суперечать ключовим інтересам України.

Майкл Бойцюрків, аналітик з питань міжнародної політики

Неважливо, що люди можуть думати про Зеленського, це є значною перемогою для його адміністрації... Це також гарний розвиток подій, який гарно сприйме населення, стомлене понад п’ятирічним конфліктом.

Обмін наближає на один крок Україну до відновлення двосторонніх відносин з Російською Федераціє і вірогідно до врегулювання конфлікту у Східній Україні



Обмін наближає на один крок Україну до відновлення двосторонніх відносин з Російською Федераціє і вірогідно до врегулювання конфлікту у Східній Україні. Це створить більш позитивну атмосферу для мирного саміту у нормандському форматі, який французький президент Емманюель Макрон пропонує скликати пізніше цього місяця.

Чому Росія пішли на обмін? Їй вдалося отримати ключову «людину, яка становить інтерес» в розслідуванні справи МР17 і їй вдалося продемонструвати світові, що вона здатна на позитивні жести. В підсумку Україна отримала більше від обміну аніж Росія: більш-менш кожен відомий український політичний в’язень, утримуваний Росією, був звільнений…

Майкл Карпентер, старший директор Центру Пенна-Байдена

По-перше, звісно, треба почуватись щасливим за українців, який незаконно ув’язнила Росія, і за їхні родини. Декого з цих бідолах запроторили до Сибіру аби вони гнили в тюремних камерах десятиліттями, як Олег Сенцов.

По-друге, Україна, ймовірно намагалася не допустити обміну Володимира Цемаха, який командував протиповітряним підрозділом, задіяним у збиття МН17. Але Росія наполягала на його включенні у списки, погрожуючи не піти на угоду, якщо він не буде її частиною.

Серпень був одним з найкривавіших місяців на Донбасі за довгий час. Що більш важливо: жодна країна за стимулює Путіна до деескалації…



Цілком розуміючи розчарування родичів жертв МН17, я радію за українські родини, які були возз’єднані зі своїми дорогими людьми. Зрештою, ми всі знаємо, хто винен у збитті МН17: Росія.

По-четверте, я був би обережним в трактуванні цього обміну як кроку до завершення війни. Серпень був одним з найкривавіших місяців на Донбасі за довгий час. Що більш важливо: жодна країна за стимулює Путіна до деескалації…

Пітер Дікенсон, видавець журналу Business Ukraine

Звільнення 35 українських в’язнів є великою перемогою Зеленського і це посилить його позиції всередині країни і підніме його статус на міжнародній арені. В той сам час, це створить стурбованість імовірною готовністю нового українського лідера відмовитись від міжнародних посередників і мати справу напряму з Кремлем.

Українці стомились від війни, але вони не погодяться на потьомкінський мир на умовах Москви



Зокрема є значний поголос серед партнерів України щодо рішення Києва розміняти підозрюваного у справі МН17 Володимира Цемаха на українських в’язнів Росії, незважаючи на конкретні заклики не робити цього. І тим не менше, обмін в’язнями є проривом в мирному процесі, після років тупцювання на місці і всі сторони прагнутимуть скористатися цим моментом на наступному саміті нормандського формату.

На тлі значного міжнародного прагнення до якогось врегулювання конфлікту, готовність Зеленського до компромісу з Кремлем буде і вітатися, і заохочуватись. Він нині має знайти баланс між просуванням до миру та твердим відстоюванням національних інтересів України. Українці стомились від війни, але вони не погодяться на потьомкінський мир на умовах Москви.

Джон Гербст, колишній посол США в Україні, директор Центру вивчення Євразії при Атлантичній раді США

Обмін є чіткою перемогою Зеленського й України, але він також становить величезну цінність для Путіна.

Піднесений натовп, який разом із Зеленським в аеропорту зібрався вітати в’язнів, які поверталися, чітко вказує, що він здобув значно, адже виконав свою обіцянку виборчої кампанії.

Хоча обмін не є великою перемогою Путіна, і він від нього виграв. По-перше, Україна надіслала Москві Володимира Цемаха…. Голландці хотіли допитати його, що б було проблематичним для Москви. По-друге, Путін може вказувати на обмін в’язнями як на «доказ» для його європейських партнерів, що він хоче миру.

Справжній мир настане коли Путін зрозуміє що не може змушувати Київ виконувати його волю



Деякі голоси з ентузіазмом вітають цей бажаний обмін в’язнями як провісник майбутнього миру. Це було б добре, але ще не час відкорковувати шампанське. Були вже обміни в’язнями й раніше. Але справжній мир настане коли Путін зрозуміє що не може змушувати Київ виконувати його волю. Це вимагає продовження жертовності з боку України в захисті своєї території та суверенітету і продовження західної підтримки справедливій боротьбі України.

Готовність України продовжувати боротьбу є поза сумнівом. І те, як контрастував завзятий натовп, який вітав українських в’язнів (у Києві), з тишею при прибутті російських в’язнів в Москві – це нагадує, що це війна Кремля, а не російська війна проти українського народу…

Адріан Каратницький, старший співробітник Атлантичної ради США

Найважливішим підсумком є те, що 235 невинних українців були звільнені з несправедливого полону. Це значне досягнення для Зеленського. Але так само це є плодом українських та міжнародних зусиль кількох минулих років.

Обмін є наслідком створення Україною сильної армії, бойового духу країни, бойового духу Збройних сил і довготривалим ефектом міжнародних санкцій



Обмін є наслідком створення Україною сильної армії, бойового духу країни, бойового духу Збройних сил і довготривалим ефектом міжнародних санкцій. Все це показало Путіну, що не буде здачі суверенітету і підкреслило марність його зусиль на знищення «штучної країни» України.

Можна лише сподіватися, що ця реальність поведе Путіна дорогою миру. Але лише час скаже, чи це є провісником ширшого порозуміння між Україною та Росією, а чи ж одноразова подія.

Александер Вершбоу, колишній посол США в Росії

Обидві сторони «виграли», отримавши 35 своїх людей, але українці можуть стверджувати про більшу моральну перемогу, бо було звільнено так багато її людей, яких було несправедливо ув’язнено, включно з політичним в’язнем Олегом Сенцовим та 24-ма моряками з інциденту в Керченській протоці.

Україна мала заплатити важку ціну через видачу Володимира Цемаха



Але Україна мала заплатити важку ціну через видачу Володимира Цемаха… Цемах, український громадянин, якого лише недавно упіймали українські спецслужби під час відважної операції за лінією фронту, нині уникне дачі свідчень в нідерландському суді, що могло б підірвати російську дезінформаційну кампанію у справі про МН17.

Зараз час для США та союзників тримати під увагою російську агресію та продемонструвати більшу підтримку Зеленському, включно з розблокуванням військової допомоги США



В той час як обмін в’язнями підвищив очікування в Україні та західних столицях щодо миру, немає ознак, що Росія є більш готовою до справжнього припинення вогню чи до втілення Мінських угод на прийнятних для України умовах. Путін, можливо, сподівається, що західне схвалення його «гуманітарного жесту» зменшить тиск на Москву задля завершення неоголошеної війни на Донбасі і перекладе тягарна Зеленського, аби він пішов на всі поступки. Зараз час для США та союзників тримати під увагою російську агресію та продемонструвати більшу підтримку Зеленському, включно з розблокуванням військової допомоги США.