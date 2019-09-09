Записані в Україні свідчення Цемаха можуть використати у міжнародному суді – Полозов

Свідчення Володимира Цемаха, якщо їх отримали від нього в Україні, можуть пізніше використовуватися під час судового процесу у справі про збитий боїнг МН17, заявив в ефірі «Радіо НВ» адвокат кількох українських політв’язнів Микола Полозов.

«Бувають такі обставини, коли свідки помирають до трибуналу або їдуть кудись, губляться, але їхні покази, отримані відповідно до процедури, враховуються разом із іншими доказами», – сказав він.

Водночас, на думку Полозова, якщо Цемах у Росії дасть інші свідчення, то до більш пізніх його слів буде критичніше ставлення у судовому процесі.

Володимир Цемах був однією із переданих російській стороні осіб у рамках обміну 7 вересня.

Це – колишній «командир ППО» угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17. У міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), що займається розслідуванням цієї справи, називають Цемаха «цікавою людиною для слідства».