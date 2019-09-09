Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 Вересень 2019, Київ 21:26
Новини | Міжнародні

Записані в Україні свідчення Цемаха можуть використати у міжнародному суді – Полозов

Микола Полозов

Дивитись коментарі

Свідчення Володимира Цемаха, якщо їх отримали від нього в Україні, можуть пізніше використовуватися під час судового процесу у справі про збитий боїнг МН17, заявив в ефірі «Радіо НВ» адвокат кількох українських політв’язнів Микола Полозов.

«Бувають такі обставини, коли свідки помирають до трибуналу або їдуть кудись, губляться, але їхні покази, отримані відповідно до процедури, враховуються разом із іншими доказами», – сказав він.

Водночас, на думку Полозова, якщо Цемах у Росії дасть інші свідчення, то до більш пізніх його слів буде критичніше ставлення у судовому процесі.

/**/ /**/ /**/ Володимир Цемах, зенітник підконтрольного Росії угруповання «ДНР», якого у червні було вивезено з окупованої території. Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке просив Україну не видавати Цемаха Росії як потенційно найвагомішого свідка у справі МН17
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Як насправді вивозили Цемаха. Розповідає учасник операції. Ексклюзив

Володимир Цемах був однією із переданих російській стороні осіб у рамках обміну 7 вересня.

Це – колишній «командир ППО» угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17. У міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), що займається розслідуванням цієї справи, називають Цемаха «цікавою людиною для слідства».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG