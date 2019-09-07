Нідерланди: Україна затримала обмін, щоб Цемаха допитали, тепер Росія мала б видати його

У Нідерландах повідомляють, що Україна затримала обмін утримуваними з Росією, щоб дати можливість Прокуратурі Нідерландів допитати Володимира Цемаха, колишнього бойовика угруповання «ДНР», підозрюваного у причетності до операції збиття 2014 року над окупованою частиною Донбасу авіалайнера рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній», унаслідок чого загинули 298 людей.

Як заявив у листі до нижньої палати парламенту міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, Україна пішла на такий крок у відповідь на неодноразові намагання уряду Нідерландів через дипломатичні й політичні канали, в тому числі на найвищому рівні, не допустити передачі Цемаха Росії в перебігу обміну утримуваними, що відбувся раніше 7 вересня.

При цьому з листа випливає, що допит Цемаха був не один: у документі мовиться, що затримка з обміном уможливила допитати Цемаха «знову».

Прокуратура Нідерландів, яка керує міжнародним розслідуванням збиття літака, весь час наголошувала на тому, як важливо, щоб Цемах був доступний для кримінального розслідування у справі збиття літака. І, попри надану можливість допитати Цемаха, уряд Нідерландів глибоко шкодує, що його таки передали Росії, заявив голова МЗС країни.

Крім того, мовиться в його листі, кримінальне розслідування триває далі, і нинішні події не матимуть ніяких наслідків для судового процесу, який має початися 9 березня 2020 року.

«Уряд також знову нагадує Росії, що вона зобов’язана співпрацювати зі слідством відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 2166», – заявив також Стеф Блок.

Нідерландський громадський мовець NOS до цього додає повідомлення про іншого листа, від Прокуратури Нідерландів родичам загиблих внаслідок збиття літака, в якому йдеться про те, що тепер нідерландська Прокуратура просить Росію видати Цемаха.

У Києві президент України Володимир Зеленський, зустрічаючи звільнених Росією українців, теж запевняв, що Цемаха перед обміном допитали.

«Допитали, і не тільки перед поверненням. Я не називатиму прізвищ європейських лідерів, з якими ми проговорили час для всіх слідчих дій. Ми все це зробили. Все, про що нас попросили. Це було складно. Я боявся, що через це може зірватися обмін», – розповів він.

А голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що відсутність колишнього бойовика у списках на обмін означала б зрив переговорів із Росією про такий обмін.

Раніше в Україні повідомили, а в Нідерландах підтвердили, що міжнародна Спільна слідча група (JIT), яка в Нідерландах розслідує збиття літака, спеціально просила не передавати Цемаха Росії, бо хотіла допитати його як «особу, що становить особливий інтерес» для слідства.

У JIT також уже заявляли, що передача Цемаха Росії не зупинить розслідування.

У міжнародній громадській розслідувальній групі Bellingcat повідомляли, що вже якийсь час знали про ультимативну вимогу віддати Цемаха з боку Росії – яку й підозрюють в організації збиття літака. Але там теж вважають, що доказів цієї причетності вже достатньо і без Цемаха, і його ймовірна присутність на суді в цій справі тільки дещо підвищила б видиму легітимність судового процесу.

Крім того, сказав розслідувач Bellingcat Христо Ґрозев, ультиматум Росії щодо видачі саме Цемаха сам по собі буде «вагомим доказом» причетності колишнього бойовика до збиття літака.

Володимир Цемах у час тих подій був командиром незаконного підрозділу протиповітряної оборони в угрупованні «ДНР». Пізніше в телевізійному інтерв’ю для російського націоналістичного ютуб-каналу він розповідав свої спогади про те, як збили літак і як він у той час «витягував того пацана» і «ховав цей …» – останнє слово перекрите звуковим сигналом, але з руху губ випливає, що, найімовірніше, то був «Бук» – установка зенітно-ракетного комплексу, що, за даними слідства, прибула з військової частини з Росії, ракетою з якої був збитий літак і яку потім знову таємно повернули до Росії. При цьому, за даними перехоплення телефонних розмов чільних бойовиків того часу, відомо, що один із членів екіпажу «Бука» під час повернення установки відстав і загубився на якийсь час – цього епізоду може стосуватися згадка про «того пацана».

Росія, всупереч численним доказам, продовжує заперечувати свою причетність до збиття літака.