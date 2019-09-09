В Австралії вітають звільнення 35 українців, але «розчаровані» видачею Цемаха – МЗС

Австралія визнає важливість звільнення українських політв’язнів і військовополонених, однак розчарована тим, що Україна видала Росії Володимира Цемаха, повідомляє Міністерство закордонних справ Австралії.

«Австралія… вітає звільнення 35 громадян України, в тому числі 24 моряків, затриманих у Азовському морі минулого року (моряків затримали неподалік від Керченської протоки в Чорному морі – ред.). Ми усвідомлюємо страждання, через які пройшли вони та їхні родини, та розуміємо їхню радість від повернення додому. Однак Австралія розчарована тим, що пан Володимир Цемах, який становив інтерес у зв’язку зі збиттям рейсу MH17, був включений до обміну», – йдеться в заяві міністерства.

Канберра визнає «величезний тиск», якого зазнала Україна з боку Росії щодо видачі Цемаха. Водночас у дипломатичному відомстві нагадали про прохання до Києва забезпечити доступ до нього для допитів слідчими Об’днаної слідчої групи, в тому числі Австралійською федеральною поліцією.

«Забезпечити правосуддя для Цемаха буде складніше, якщо він буде в Росії. Це буде особливо сильним розчаруванням для сімей жертв», – зазначають у МЗС.

Однак австралійський уряд привітав заяву прокурора Нідерландів про те, що звільнення Цемаха не завадить початку судового переслідування чотирьох основних підозрюваних в нідерландському суді в березні 2020 року.

«Австралія лишається відданою тому, щоб змусити відповідати причетних до збиття літака MH17 та забезпечити правосуддя для жертв і їхніх близьких. Ми повторюємо свій заклик до всіх країн – в тому числі Росії – гарантувати, що всі підозрювані постануть перед правосуддям у відповідності до резолюції Ради безпеки ООН 2166», – підкреслюють у міністерстві.

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Раніше в Україні повідомили, а в Нідерландах підтвердили, що міжнародна Спільна слідча група (JIT), яка в Нідерландах розслідує збиття літака, спеціально просила не передавати Цемаха Росії, бо хотіла допитати його як «особу, що становить особливий інтерес» для слідства.

У JIT також уже заявляли, що передача Цемаха Росії не зупинить розслідування.

У міжнародній громадській розслідувальній групі Bellingcat повідомляли, що вже якийсь час знали про ультимативну вимогу віддати Цемаха з боку Росії – яку й підозрюють в організації збиття літака. Але там теж вважають, що доказів цієї причетності вже достатньо і без Цемаха, і його ймовірна присутність на суді в цій справі тільки дещо підвищила б видиму легітимність судового процесу.

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Володимир Цемах у час тих подій був командиром незаконного підрозділу протиповітряної оборони в угрупованні «ДНР». Пізніше в телевізійному інтерв’ю для російського націоналістичного ютуб-каналу він розповідав свої спогади про те, як збили літак і як він у той час «витягував того пацана» і «ховав цей …» – останнє слово перекрите звуковим сигналом, але з руху губ випливає, що, найімовірніше, то був «Бук» – установка зенітно-ракетного комплексу, що, за даними слідства, прибула з військової частини з Росії, ракетою з якої був збитий літак і яку потім знову таємно повернули до Росії. При цьому, за даними перехоплення телефонних розмов чільних бойовиків того часу, відомо, що один із членів екіпажу «Бука» під час повернення установки відстав і загубився на якийсь час – цього епізоду може стосуватися згадка про «того пацана».

Росія, всупереч численним доказам, продовжує заперечувати свою причетність до збиття літака.