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09 Вересень 2019, Київ 13:47
Новини | Політика

Сотні політв’язнів, які не догодили Путіну, залишаються за ґратами – західні інтелектуали

Російський громадський активіст Костянти Котов у футболці з зображенням Олега Сенцова під час оголошення вироку. Він отримав чотири роки за ґратами за порушення правил протесту в Росії

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Видатні інтелектуали Франції Жан-Люк Ґодар, Жан-П’єр Дарденн, Бертран Таверньє, Славой Жижек і десятки інших знаменитостей, які добивалися звільнення українського режисера Олега Сенцова, вітають звільнення українських громадян. Водночас у відкритому листі, опублікованому газетою Le Monde, вони заявляють: «Попри нашу радість, ми не можемо забути, що сотні інших політичних в'язнів, як українців, так і росіян, залишаються за ґратами тільки за те, що з тієї чи іншої причини не догодили Володимиру Путіну».

Автори звернення також вказують на важливість втрати міжнародним правосуддям одного з ключових свідків у справі про збиття в 2014 році пасажирського літака в небі над Донбасом.

«Ми не можемо повною мірою радіти, враховуючи ту ймовірно непомірну ціну, яку заплатили Україна, демократичні країни і правосуддя, щоб Росія провела цей обмін. Ми маємо на увазі, зокрема, звільнення Володимира Цемаха, головного підозрюваного у справі про катастрофу MH17», – ідеться в листі.

7 вересня в рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців; до Росії передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до зради Батьківщини.

/**/ /**/ /**/ Матрос МБАК «Никополь» Сергій Цибізов в міцних батьківських обіймах
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