Сотні політв’язнів, які не догодили Путіну, залишаються за ґратами – західні інтелектуали

Видатні інтелектуали Франції Жан-Люк Ґодар, Жан-П’єр Дарденн, Бертран Таверньє, Славой Жижек і десятки інших знаменитостей, які добивалися звільнення українського режисера Олега Сенцова, вітають звільнення українських громадян. Водночас у відкритому листі, опублікованому газетою Le Monde, вони заявляють: «Попри нашу радість, ми не можемо забути, що сотні інших політичних в'язнів, як українців, так і росіян, залишаються за ґратами тільки за те, що з тієї чи іншої причини не догодили Володимиру Путіну».

Автори звернення також вказують на важливість втрати міжнародним правосуддям одного з ключових свідків у справі про збиття в 2014 році пасажирського літака в небі над Донбасом.

«Ми не можемо повною мірою радіти, враховуючи ту ймовірно непомірну ціну, яку заплатили Україна, демократичні країни і правосуддя, щоб Росія провела цей обмін. Ми маємо на увазі, зокрема, звільнення Володимира Цемаха, головного підозрюваного у справі про катастрофу MH17», – ідеться в листі.

7 вересня в рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців; до Росії передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до зради Батьківщини.