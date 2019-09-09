Голова МЗС Франції перед візитом до Москви: говорити про зняття санкцій з Росії зарано

Зняття санкцій проти Росії наразі не на часі, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Про це він сказав на французькому телебаченні 8 вересня перед своїм візитом до Москви разом із міністеркою оборони Флоренс Парлі.

Парлі, своєю чергою, заявила про «велику кількість геостратегічних викликів, щодо яких у Франції та Росії спільні інтереси».

«Звісно, ми не погоджуємося в певних питаннях, але це змушує нас посилювати діалог. Ми хочемо вибудувати чесний та вимогливий діалог по всіх цих питаннях, демонструючи відкритість і водночас висуваючи свої умови», – сказала Парлі.

Вона планує зустрітися з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан зустрінеться зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

«Ми не прямуємо до Москви, щоб зняти санкції», – заявив Ле Дріан. Він додав, що для цього потрібен прогрес у стабілізації в Україні.

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«Тоді санкції можуть бути поступово переглянуті, але ми ще не на цьому етапі», – стверджує глава французького дипломатичного відомства.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон та президент Росії Володимир Путін обговорили телефоном ймовірне проведення саміту в Нормандському форматі.​

Востаннє зустріч лідерів країн Нормандської четвірки відбувалася в Берліні у 2016 році.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Санкції про Росії були вперше запроваджені у 2014 році після анексії Криму та початку агресії на сході України.