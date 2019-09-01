Макрон та Роугані обмінялися вимогами щодо ядерної угоди та війни в Ємені

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Роугані 31 серпня – про це повідомляє пресслужба Макрона.

У розмові французький президент закликав Роугані «вжити необхідних заходів», аби заохотити мирні переговори щодо завершення війни в Ємені.

Іран підтримує рух повстанців Хуті, які з 2015 року протистоять уряду Ємену та його союзнику – Саудівській Аравії. У цій війні загинули близько 10 тисяч людей, ще 14 мільйонів опинилися на межі голоду.

Також, за повідомленням офісу Макрона, він знову закликав Тегеран дотримуватися умов ядерної угоди.

Своєю чергою, Роугані застеріг французького візаві, що Іран продовжить відмовлятися від обмежень, прописаних у документі, якщо тільки Європа не почне виконувати свої зобов’язання.

Читайте також: ЄС обіцяє працювати над збереженням іранської ядерної угоди​

«Якщо Європа не може втілити в життя свої обіцянки, Іран вдасться до третього кроку з відмови від зобов’язань, передбачених у СВПД», – сказав президент Ірану, маючи на увазі Спільний всеосяжний план дій – угоду між Іраном та країнами-членами Ради безпеки ООН 2015 року, яка передбачала зняття санкцій з Тегерану в обмін на обмеження його ядерної програми.

Роугані додав, що Іран може «скасувати» свої кроки щодо відмови від угоди, якщо обставини цьому сприятимуть.

Президент США Дональд Трамп 2018 року вивів Вашингтон із багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, що обмежила ядерну програму Тегерана так, щоб він не зміг здобути ядерної зброї, звинувативши Іран у її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.