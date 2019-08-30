ЄС обіцяє працювати над збереженням іранської ядерної угоди

Європейський союз продовжить роботу зі збереження іранської ядерної угоди 2015 року, при цьому залишаючись відкритим для прогресу, що виходить за її рамки. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні 30 серпня у Гельсінкі. Там під час зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу, як очікується, обговорюватиметься угода, а також безпека судноплавства в Перській затоці.

«Моя роль полягає в тому, щоб зберегти повне виконання чинних угод. Знову ж таки, якщо щось ще може на цьому базуватися, то це буде вітати і супроводжувати Європейський союз», – сказала Моґеріні.

Моґеріні сьогодні проводить переговори з порятунку угоди із міністрами закордонних справ Великобританії, Франції і Німеччини – європейських країн, які дотримуються умов угоди 2015 року, що вимагає від Ірану приборкати свою ядерну програму в обмін на послаблення санкцій.

Ця угода виявилася під загрозою після того, як Сполучені Штати вийшли з неї торік і знову наклали жорсткі економічні санкції на Іран.

Напруженість в стратегічній Ормузькій протоці і довкола неї посилилася після спроб Ірану захопити західні танкери.

Великобританія приєдналася до місії Вашингтона щодо захисту комерційних перевезень найважливішими маршрутами із торгівлі нафтою через Перську затоку. Інші європейські країни не хочуть приєднуватися, побоюючись, що посилення військово-морської присутності в регіоні може призвести до ескалації ситуації і, можливо, до збройного конфлікту.