У ЄС не вважають, що Іран зірвав ядерну угоду

Сторони так званої ядерної угоди з Іраном 2015 року, що далі дотримуються її, не вважають, що здійснені Тегераном її порушення становлять серйозне недотримання документа, заявила після засідання міністрів закордонних справ країн Європейського союзу верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні. За її словами, ці країни наразі не давали знати про наміри вдаватися до передбаченого угодою механізму розв’язання суперечностей.

«Ми зазначаємо, що з технічного погляду всі зроблені кроки – і ми шкодуємо, що вони були зроблені, – можна повернути до первісного стану. Тож ми сподіваємося на це і запрошуємо Іран зробити ці кроки назад», – сказала вона після зустрічі у Брюсселі про низку нещодавніх демонстративних кроків Тегерана, що порушили умови угоди.

Самі міністри під час засідання наполягали, що останні дії Тегерана, зокрема перевищення рівня збагачення урану, визначеного угодою, ще не означають зриву всієї угоди. За їхніми словами, угоду ще можна врятувати.

Напередодні зустрічі, 14 липня, президент Ірану Хасан Роугані заявив, що його країна готова вести переговори зі Сполученими Штатами Америки, які вийшли з ядерної угоди, якщо Вашингтон зніме з неї економічні санкції. Державний секретар США Майк Помпео відразу ж відкинув цю пропозицію.

Тим часом лідери європейських країн закликали Тегеран і Вашингтон поновити переговори і покласти край ескалації напруженості в їхніх відносинах. Велика Британія, Франція і Німеччина, що разом із Китаєм і Росією залишаються сторонами ядерної угоди, 14 липня закликали «всіх учасників процесу зробити перерву і подумати над можливими наслідками своїх дій». Така спільна заява з’явилася після зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона, канцлерки Німеччини Анґели Меркель і британського міністра у справах Європи Дейвіда Лідінґтона на Національне свято Франції в Парижі того ж дня.

Іран же 8 липня закликав європейських партнерів утриматися від різкої реакції на те, що Тегеран вирішив порушити обмеження щодо збагачення урану, вказане в ядерній угоді 2015 року.

Президент США Дональд Трамп 2018 року вивів Вашингтон із багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, що обмежила ядерну програму Тегерана так, щоб він не зміг здобути ядерної зброї, звинувативши Іран у її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями. У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.