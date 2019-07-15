Роугані: Іран готовий до переговорів, якщо США зніме санкції

Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що його країна готова вести переговори зі Сполученими Штатами, якщо Вашингтон зніме з неї економічні санкції.

У телевізійному зверненні 14 липня Роугані сказав, що готовий сісти за стіл перемов з адміністрацією Трампа, коли вона припинить «санкції та цькування».

Натомість державний секретар США Майк Помпео відкинув пропозицію іранського президента. У коментарі виданню Washington Post він сказав, що йдеться про «ту ж пропозицію, яку він (Роугані – ред.) зробив Джону Керрі та Бараку Обамі», маючи на увазі свого попередника на посаді голови Державного департаменту та попереднього президента США.

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Тим часом лідери європейських країн закликають Тегеран і Вашингтон поновити переговори і покласти край ескалації напруги в їхніх відносинах.

Велика Британія, Франція і Німеччина 14 липня закликали «всіх учасників процесу зробити паузу та подумати над можливими наслідками своїх дій». Така спільна заява з’явилася після зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона, канлцерки Німеччини Анґели Меркель та британського міністра у справах Європи Девіда Лідінгтона на День взяття Бастилії в Парижі напередодні.

«Ми вважаємо, що настав час діяти відповідально і шукати шляхи припинення ескалації напруги та продовження діалогу», – йдеться в заяві.

7 липня Іран оголосив, що посилює збагачення урану за межами ліміту (вище 3,67%). Ця відмітка передбачена умовами ядерної угоди 2015 року. Така заява Тегерана прозвучала через рік після того, як президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів свою країну із ядерної угоди та відновив санкції проти Ірану.

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У відповідь на дії США Іран зажадав від інших учасників угоди захисту від американських санкцій.

До укладення угоди 2015 року Іран виробив 20-відсотковий збагачений уран, необхідний для палива реактора у Тегерані, а рівень збагачення для його південної АЕС в Бушері склав 5%. Для виробництва ядерних озброєнь необхідний уран, збагачений до 80-90%.