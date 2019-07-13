Гібралтар звільнив під заставу чотирьох членів екіпажу з іранського танкера

Поліція в Гібралтарі повідомила, що чотири заарештовані члени екіпажу іранського нафтового танкера Grace-1, затриманого за підозрою у перевезенні нафти до Сирії з порушенням санкцій Європейського Союзу, були звільнені під заставу. Водночас, зазначається, що слідство триває.

Затримані члени екіпажу були громадянами Індії, повідомили чиновники. Танкер перевозив 28 осіб, переважно громадян Індії, Пакистану та України.

4 липня британські морські піхотинці висадилися на супертанкер Grace1 біля берегів Гібралтару (британської заморської території) і заявили про його арешт через порушення санкцій. У відповідь офіційний Тегеран обіцяв вжити заходів у відповідь, і дійсно невдовзі була спроба затримання британського танкера.

Британська влада підвищила ступінь загрози своїм судам в Перській затоці до «критичної» і заявила, що відправить другий військовий корабель в Перську затоку. Як повідомляє AFP, до фрегату Montrose приєднається есмінець Duncan, який брав участь в навчаннях НАТО в Чорному морі.

Також Вашингтон запропонував створити коаліцію для охорони та супроводу всіх танкерів у Перській затоці.