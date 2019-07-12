США планують військовий супровід кораблів у Перській затоці після спроби захоплення британського танкера

Департамент оборони Сполучених Штатів заявляє, що наближається до запровадження військового ескорту для кораблів у Перській затоці. Така заява новопризначеного голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллея пролунала 11 липня, незадовго після того, як стало відомо про спробу іранських човнів захопити танкер Великої Британії.

Міллей заявив, що Вашингтон працює над створенням коаліції «для надання військового супроводу, супроводу військово-морських сил комерційним суднам».

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«Я думаю, робота триватиме наступні пару тижнів», – сказав Міллей, даючи свідчення Комітету збройних сил Сенату. Він також зазначив, що свобода судноплавства є «засадничою».

Вашингтон звинуватив Іран його союзників у низці нападів на кораблі у найважливішому каналі для транзиту нафти – Перській затоці – протягом останніх двох місяців. Тегеран всі звинувачення відкидає.

Ще 9 липня генерал морської піхоти Джозеф Данфорд, чия каденція на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів добігає кінця, сказав журналістам, що США намагаються сформувати військову коаліцію, аби захистити стратегічні канали постачання від зазіхань Ірану та Ємену на тлі дедалі більш напружених відносин Вашингтону з Тегераном.

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11 липня Велика Британія повідомила про спробу іранських човнів захопити британський нафтовий танкер British Heritage під час проходу стратегічно важливою Ормузькою протокою (з’єднує Оманську затоку з Перською). На заваді став військовий корабель Montrose, який супроводжував танкер.

4 липня британські морські піхотинці висадилися на супертанкер Grace1 біля берегів Гібралтару (британської заморської території) і заявили про його арешт за підозрою в перевезенні іранської нафти до Сирії всупереч санкціям Євросоюзу.

Іран зажадав негайного звільнення нафтового танкера. 5 липня один з керівників корпусу «Вартових ісламської революції» заявив, що Іран має захопити у відповідь британський танкер. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав затримання судна «піратством» і «небезпечним прецедентом».

Гібралтар отримав дозвіл від свого Верховного суду затримати танкер на 14 днів.