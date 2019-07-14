Листи Дарроча: Трамп розірвав ядерну угоду з Іраном, тому що її уклав Обама

Колишній посол Великої Британії в Сполучених Штатах Кім Дарроч висловлював у своїх нотатках думку, що Дональд Трамп вийшов з ядерної угоди з Іраном через те, що вона асоціювалася з його попередником на посаді президента Бараком Обамою – це стало відомо через витік його конфіденційної кореспонденції.

«Адміністрацію (Білого дому – ред.) підбурюють до акту дипломатичного вандалізму, вочевидь, з ідеологічних та особистих мотивів – тому що це була угода Обами», – писав Дарроч у дипломатичному повідомленні в травні 2018 року.

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Це повідомлення входило до другої частини документів, оприлюднених британським виданням Daily Mail 14 липня.

Уряд Об’єднаного королівства встановлює джерело витоку дипломатичних повідомлень Дарроча. Британські правоохоронці застерігають засоби масової інформації, що оприлюднення документів «може в тому числі мати ознаки кримінального правопорушення».

Водночас влада Великої Британії наразі заявляє, що не має доказів того, що витік став результатом зламу і може бути пов’язаний із кимось із політиків чи державних службовців у Лондоні.

Попри застереження, речник видання заявив, що Daily Mail буде й надалі публікувати деталі кореспонденції дипломата, тому що вона містить «важливу інформацію про те, як Велика Британія намагалася, але не змогла зупинити Дональда Трампа від розірвання ядерної угоди з Іраном».

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10 липня стало відомо, що посол Лондона у Вашингтоні Кім Дарроч йде у відставку внаслідок скандалу з витоком його дипломатичної кореспонденції.

У них, починаючи з 2017 року і донині, посол Кім Дарроч зазначав, зокрема, що чинна адміністрація Білого дому «дипломатично незграбна та неспроможна» і навряд чи зможе стати «за своєю сутністю більш нормальною, менш недієздатною, менш непередбачуваною, менш роз’єднаною на різні фракції».

Трамп неодноразово засуджував ядерну угоду, яку президент Барак Обама уклав 2015 року з Іраном. 2018 року він розірвав ці домовленості, знову запровадивши санкції проти Ірану. Тегеран у відповідь заявив про відновлення збагачення урану.