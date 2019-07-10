Посол Британії в США йде з посади на тлі скандалу

Посол Великої Британії у США сер Кім Деррок залишить свою посаду на тлі скандали з витоком його дипломатичної кореспонденції. Про це повідомляє ВВС.

В одному з листів Деррока, який оприлюднили ЗМІ, посол назвав президента США Дональда Трампа «невмілим, небезпечним та некомпетентним». Схожим чинов він охарактеризував і роботу президентської адміністрації.

В уряді Британії, коментуючи ситуацію з витоком кореспонденції, зазначили, що Вашингтон і Лондон як завжди пов’язують «особливі та міцні» відносини.

Сам Трамп заявив, що більше не працюватиме з Дерроком. «Я не знаю посла, але мені сказали, що він помпезний дурень», – наголосив президент США.