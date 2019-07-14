Лондон «сприятиме звільненню» іранського танкера, якщо Іран не відправлятиме його до Сирії – Хант

Велика Британія готова «сприяти звільненню» захопленого іранського танкера Grace1, якщо Тегеран надасть гарантії, що не відправлятиме його до Сирії, порушуючи санкції Євросоюзу. Про це міністр закордонних справ королівства Джеремі Хант, згідно з його заявою, сказав іранському колезі Мухаммаду Джаваду Заріфу в телефонній розмові.

«Я запевнив його, що нашу стурбованість викликало місце призначення, а не походження нафти на борту Grace1, а також що Об’єднане королівство сприятиме звільненню, якщо отримає гарантії, що судно не відправлятимуть до Сирії, за наслідками належного процесу в судах (Гібралтару – ред.)», – написав Хант про цю розмову.

Європейський Союз, на відміну від Сполучених Штатів, не має санкцій проти Ірану. Натомість він запровадив їх проти союзника Тегерану – Сирії – ще в 2011 році.

За словами Ханта, Заріф сказав йому, що Іран зацікавлений у розв’язанні ситуації та не хоче посилювати напругу.

Міністерство закордонних справ Ірану підтвердило розмову свого очільника з представником Великої Британії, але не уточнило, чи були надані гарантії щодо подальшого напрямку руху судна.

«Ми сподіваємося, що правове розслідування в Гібралтарі незабаром призведе до звільнення іранського танкера», – цитують у іранському дипломатичному відомстві слова Заріфа.

Очікується, що Мухаммад Джавад Заріф прибуде до Нью-Йорка 14 липня для участі в конференції ООН.

4 липня британські морські піхотинці висадилися на супертанкер Grace1 біля берегів Гібралтару (британської заморської території) і заявили про його арешт через порушення санкцій. У відповідь офіційний Тегеран обіцяв вжити заходів у відповідь, і дійсно невдовзі була спроба затримання британського танкера.

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13 липня Гібралтар звільнив під заставу чотирьох членів екіпажу Grace1.

Британська влада підвищила ступінь загрози своїм судам в Перській затоці до «критичної» і заявила, що відправить другий військовий корабель в Перську затоку. Як повідомляє AFP, до фрегату Montrose приєднається есмінець Duncan, який брав участь в навчаннях НАТО в Чорному морі.

Також Вашингтон запропонував створити коаліцію для охорони та супроводу всіх танкерів у Перській затоці.