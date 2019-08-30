Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 Серпень 2019, Київ 09:05
Новини | Міжнародні

Європейські учасники ядерної угоди з Іраном ведуть переговори про збереження договору

Очільниця зовнішньої політики Євросоюзу Федеріка Моґеріні стане учасницею переговорів 30 серпня

Дивитись коментарі

Міністри закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини проводять переговори, спрямовані на збереження ядерної угоди з Іраном – на тлі продовження тиску на Тегеран з боку Сполучених Штатів.

До учасників переговорів 30 серпня в столиці Фінляндії Гельсінкі приєднається очільниця зовнішньої політики Євросоюзу Федеріка Моґеріні.

Серед тем дискусій також є обговорення питань безпеки судноплавства в Перській затоці.

Президент США Дональд Трамп 2018 року вивів Вашингтон із багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, що обмежила ядерну програму Тегерана так, щоб він не зміг здобути ядерної зброї, звинувативши Іран у її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями. У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG