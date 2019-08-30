Європейські учасники ядерної угоди з Іраном ведуть переговори про збереження договору

Міністри закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини проводять переговори, спрямовані на збереження ядерної угоди з Іраном – на тлі продовження тиску на Тегеран з боку Сполучених Штатів.

До учасників переговорів 30 серпня в столиці Фінляндії Гельсінкі приєднається очільниця зовнішньої політики Євросоюзу Федеріка Моґеріні.

Серед тем дискусій також є обговорення питань безпеки судноплавства в Перській затоці.

Президент США Дональд Трамп 2018 року вивів Вашингтон із багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, що обмежила ядерну програму Тегерана так, щоб він не зміг здобути ядерної зброї, звинувативши Іран у її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями. У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.