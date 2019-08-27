Іран: жодних переговорів зі США без скасування санкцій

Іран не поновить діалог зі Сполученими Штатами, якщо Вашингтон не скасує всі санкції, накладені на Тегеран після виходу США з ядерної угоди 2015 року. Про це заявив 27 серпня президент Ірану Хасан Роугані.

За його словами в прямому ефірі державного телебачення, Тегеран готовий вести переговори, «але спочатку США мають діяти, скасувавши всі незаконні, несправедливі санкції, запроваджені проти Ірану». Роугані повторив, що його країна «ніколи не прагнула мати ядерної зброї», і заявив, що Тегеран «продовжить скорочувати зобов’язання за угодою 2015 року, якщо наші інтереси не будуть гарантовані».

Трамп, виступаючи на закритті саміту «Групи семи» (G7) у Франції 26 серпня, заявив, що погодиться зустрітися з Роугані, якщо «обставини будуть правильними». Він також сказав, що у нього «хороші передчуття» щодо перспективи нової ядерної угоди з Іраном.

Перед самітом у французькому Біарріці президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом у намаганні зрушити з місця американо-іранський діалог. Макрон висловив сподівання, що «в найближчі тижні, ґрунтуючись на цих переговорах, нам вдасться провести переговори» між президентами США та Ірану.

Президент США Дональд Трамп 2018 року вивів Вашингтон із багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, що обмежила ядерну програму Тегерана так, щоб він не зміг здобути ядерної зброї, звинувативши Іран у її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями. У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.

До «Групи семи» належать США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія. З ядерної угоди з Тегераном не вийшли три європейські країни – Фоанція, Велика Британія та Німеччина, до яких апелює Іран.